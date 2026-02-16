Canciller de Irán viaja a Ginebra para segunda ronda de conversaciones nucleares con EEUU

TEHERÁN/Xinhua

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, partió el domingo de Teherán rumbo a Ginebra, Suiza, para asistir a una segunda ronda de conversaciones nucleares indirectas con Estados Unidos, indicó la cancillería.

Las conversaciones están programadas para el martes y serán mediadas por Omán, indicó el ministerio en un comunicado.

Araghchi está encabezando lo que el ministerio describió como una delegación «diplomática y especializada». Se espera que se reúna con el ministro suizo de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis, con el ministro del Exterior omaní, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, y con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, entre otros funcionarios.

Las delegaciones iraní y estadounidense, lideradas por Araghchi y por Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, tuvieron una primera ronda de conversaciones en la capital omaní de Mascate el 6 de febrero. Witkoff encabezará de nuevo la delegación estadounidense en Ginebra, reportaron medios estadounidenses.

El vicecanciller iraní, Majid Takht-Ravanchi, expresó la disposición de Teherán a ceder en su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones. Dijo a la BBC hoy que el balón está «en la cancha de Estados Unidos para demostrar que quieren llegar a un acuerdo».

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, que citó a un alto diplomático, informó que las conversaciones en Mascate también abordaron la posible cooperación económica, incluyendo petróleo, gas y minería, así como probables compras de aviones.

Hamid Ghanbari, viceministro de Relaciones Exteriores para diplomacia económica y miembro del equipo negociador de Irán, afirmó que las conversaciones incluyeron inversiones conjuntas en proyectos energéticos y mineros, así como la posible compra de aeronaves de fabricación estadounidense. Cualquier acuerdo, añadió, debe garantizar la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero de forma «real y utilizable», señaló Fars.

Ghanbari afirmó que Irán busca un «acuerdo serio», pero que no aceptaría el enriquecimiento de uranio a cero, un punto clave en negociaciones anteriores. Washington considera el enriquecimiento dentro de Irán como una posible vía hacia las armas nucleares, una acusación rechazada por Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Trump prefiere la diplomacia y una solución negociada. «Nadie ha logrado jamás un acuerdo exitoso con Irán, pero lo intentaremos», declaró Rubio en una conferencia de prensa en Bratislava.

En 2018, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo nuclear histórico que disminuyó las sanciones a Irán a cambio de restricciones en su programa nuclear y volvió a imponer amplias sanciones económicas.

Por otra parte, Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió hoy que cualquier guerra tendría consecuencias para Estados Unidos. En declaraciones publicadas por la agencia oficial de noticias IRNA, criticó lo que describió como amenazas recientes de Trump.

«Si Trump busca la guerra con Irán, ¿por qué habla de negociación?», preguntó Mousavi, y agregó que entablar un conflicto «le daría una lección» y pondría fin a sus «fanfarronadas».

El viernes, Trump dijo que se había ordenado al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, unirse al USS Abraham Lincoln y a tres destructores de misiles guiados ya desplegados en la región.

Dijo estar sopesando opciones militares si las negociaciones fracasan.

«Hablaré con ellos todo el tiempo que quiera y veremos si podemos llegar a un acuerdo», declaró Trump a la prensa el jueves. «Y si no, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos».

Trump apoyaría ataques israelíes contra programa de misiles iraní si fracasan conversaciones EEUU-Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que apoyaría los ataques israelíes contra el programa de misiles balísticos de Irán si las negociaciones entre Washington y Teherán fracasan, informaron medios estadounidenses.

Trump hizo los comentarios en diciembre al reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, Florida, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto citadas por CBS News.

Funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos también han discutido la forma en la que Washington podría apoyar a Israel en potenciales operaciones contra la infraestructura de misiles de Irán, incluyendo la provisión de repostaje aéreo para aeronaves israelíes y ayudar a asegurar permisos de sobrevuelo desde países regionales relacionados, añadió el informe.

No obstante, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han declarado públicamente que no permitirían el uso de su espacio aéreo para ataques contra Irán, ni para que Irán ataque a otros países.

También hoy, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo durante una visita a Eslovaquia que prefiere resolver las tensiones con Irán a través de medios diplomáticos.

Se espera que el martes se lleve a cabo una segunda rodanda de conversaciones nucleares Estados Unidos-Irán en Ginebra. Rubio confirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, representarán a Washington en las negociaciones.

