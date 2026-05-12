Irán busca complementar sus victorias militares mediante la diplomacia: Pezeshkian

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TEHERÁN/Tasnim

Irán prefiere consolidar las victorias logradas por las Fuerzas Armadas del país en el campo de batalla mediante una diplomacia llevada a cabo desde una posición de dignidad y fortaleza, dijo el presidente Masoud Pezeshkian.

Durante una reunión celebrada el lunes con altos mandos del Comando de las Fuerzas de Seguridad de Irán, Pezeshkian recibió un informe sobre el desempeño de la fuerza durante la reciente guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí.

En referencia al enfrentamiento del país con la agresión estadounidense e israelí, el presidente afirmó que la nación iraní y sus Fuerzas Armadas lograron, mediante la firmeza y la fuerza, impedir que el enemigo alcanzara sus objetivos y lo obligaron a aceptar un alto el fuego y a detener la guerra de agresión.

El presidente afirmó que Irán se enfrenta ahora a varias posibles vías, entre ellas entablar negociaciones con dignidad, firmeza y preservación de los intereses nacionales para garantizar los derechos de la nación iraní, permanecer en una situación de ni guerra ni paz, o continuar por el camino de la confrontación militar.

Pezeshkian subrayó que la «opción racional y lógica» que concuerda con los intereses nacionales de Irán es completar la victoria lograda por las Fuerzas Armadas en el campo de batalla también en el ámbito diplomático, y garantizar los derechos de la nación iraní desde una posición de dignidad y poder.

La República Islámica de Irán, a pesar de desconfiar del enemigo, considera posibles las negociaciones sobre la base de la dignidad, la sabiduría y la conveniencia, afirmó.

Pezeshkian afirmó que Irán mantendría su compromiso con sus obligaciones si se alcanzara un acuerdo que tuviera en cuenta las preocupaciones del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y los intereses de la nación iraní.

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