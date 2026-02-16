Las nuevas medidas contra Cuba son un acto criminal

Compartir

Editorial

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, firmó, a finales de enero, un decreto que le permite imponer aranceles a los países que le envíen o vendan petróleo a la Cuba socialista. El propósito es claro, llevar al pueblo cubano a la desesperación ante todas las calamidades ante la falta de energía, y promover con ello una revuelta que derrote a las autoridades cubanas, y así eliminar el socialismo e imponer el capitalismo brutal.

Cuando Trump anunció su irracional medida contra Cuba, se difundió que la isla solo contaba con reservas petroleras para 15 o 20 días, según informó la prensa internacional. Según el decreto de Trump: “Cuba representa una amenaza a la seguridad nacional estadounidense”.

Cuba, el único país con un sistema socialista en América, no ha sido nunca ni será ninguna amenaza para Estados Unidos, pues no es una potencia armamentista ni mucho menos nuclear. Cuba sí es una potencia en solidaridad, así lo ha sido desde que triunfó la revolución, el 1 de enero de 1959.

En ese marco de solidaridad, por iniciativa de Fidel Castro, se creó la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), el 15 de noviembre de 1999, que ha graduado desde su creación a decenas de miles de profesionales de más de cien países, incluido El Salvador.

Entre los propósitos de la Escuela plasmados en su documentación constituyente está: “Formar médicos con vocación de servicio para sus comunidades de origen, enfocados en la atención primaria”. Todos los estudiantes, los miles de estudiantes, estuvieron becados en un cien por cien. Es decir, Cuba, a pesar de sus necesidades, ofreció sus propios recursos para preparar médicos para la humanidad.

Las brigadas médicas cubanas, como la Henry Reeve, han participado en atender emergencias y crisis sanitarias en diversas partes del mundo, donde se le requiera o le permitan el ingreso.

Se podrían enumerar una gran cantidad de misiones, pero solo para ilustrar mencionaremos dos: Una las brigadas médicas en las zonas rurales de Guatemala, por ser un país vecino, e Italia, este segundo país por ser un país lejano, del continente europeo, donde está la mayor cantidad de países del primer mundo.

Cuba también es potencia en ciencias. En marzo de 2020, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Habana desarrolló dos vacunas para combatir el COVID-19, Abdala y Mambisa. Cuba llevó, pese al boicot de los Estados Unidos, su vacuna a otras latitudes como Vietnam, Irán, y, por supuesto, a América del Sur.

Cuba también ha sido potencia en el deporte. Durante mucho tiempo, Cuba estuvo en el Ranking mundial (18) en los Juegos Olímpicos, solo detrás de Estados Unidos, hasta mandó ayuda a los países latinoamericanos con asistencia en deporte.

Solo como ejemplo, en El Salvador, en 2009, Cuba apoyó con 60 colaboradores el proyecto de Actividad Física Comunitaria “Por la Vida”, con el propósito de convertir la actividad física y el deporte en un factor de transformación de la sociedad, generando y fomentando valores como la solidaridad.

Todas esas acciones han sido solidarias, pese al impacto que ocasiona a la isla el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde el 3 de febrero de 1962.

El gobierno cubano ha compartido que en los 60 años de boicot económico, comercial y financiero ha significado a la isla una afectación que supera los 7,556 millones de dólares, un promedio de 629 millones de dólares mensuales.

Ahora hay que sumarle la más reciente agresión, que prohíbe o impone aranceles a los países que vendan o comercien petróleo con Cuba. Esta, por cierto, es una agresión no contra el gobierno, sino contra el pueblo cubano, y la comunidad no solo debe condenar, sino romper y desafiar el cerco criminal que Trump está aumentando en la isla. Ojalá así sea.

