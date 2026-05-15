Flujo petrolero por estrecho de Ormuz cayó 30 por ciento en trimestre

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Washington/

Prensa Latina

El flujo de petróleo crudo y combustibles a través del estrecho de Ormuz disminuyó en casi seis millones de barriles diarios durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos divulgados ayer jueves.

Aproximadamente 14,6 millones de barriles diarios del hidrocarburo y sus derivados transitaron por esa ruta marítima durante los primeros tres meses del año, según un reporte de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Esta cifra representa un descenso con respecto a los 20,4 millones de barriles del año anterior y se compara con los 20,7 millones del cuarto trimestre de 2025, según reflejó el portal de la empresa de finanzas Bloomberg.

Esta caída marcó el inicio de una crisis energética sin precedentes que trastocó la oferta mundial y disparó los precios.

El estrecho de Ormuz constituye una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global, lo cual lo convierte en un punto sensible para la seguridad energética internacional.

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