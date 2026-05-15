Oficialismo asigna 6 escaños en Asamblea para salvadoreños en exterior sin explicar fórmula utilizada

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Con 57 votos a favor, el oficialismo reformó el Código Electoral para asignar 6 escaños en la Asamblea Legislativa para los salvadoreños en el exterior; sin embargo, no se explicó la fórmula o el cálculo para asignar esta cantidad a la circunscripción 15 que, a la vez, quita 5 a San Salvador y 1 a La Libertad.

Quien leyó el dictamen de la Comisión Política fue la diputada Alexia Rivas (Nuevas Ideas); sin embargo, no mencionó el cálculo hecho para asignar esos 6 escaños a la circunscripción de salvadoreños en el exterior. Tampoco se mencionó a detalle el criterio para recortar diputados a San Salvador y La Libertad.

Solamente la diputada oficialista Suecy Callejas, de la junta directiva y de la comisión Política, afirmó que el paquete de reformas electorales es una “reingeniería de la representación democrática de El Salvador”, ya que aparte de reformar el Código Electoral se aprobaron reformas a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley del Voto en Exterior.

“El objetivo de estas reformas es la redistribución de escaños sin alterar el número total de legisladores. Para habilitar estos nuevos seis escaños, se reduce la representación de los departamentos con más carga población, en este caso San Salvador y La Libertad”, enfatizó Callejas.

Agregó que, con el recorte de diputados a San Salvador y La Libertad, “no se pierde representación” porque todos los diputados representan “al pueblo entero”.

Sin embargo, expertos en materia electoral han señalado que la fórmula para el número de representantes por departamento se realiza con base en el número de habitantes. Es por ello que consideran que se debió analizar el recorte y la asignación de esta nueva representación.

El diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, dijo que con la reforma al Código Electoral “se fortalece la democracia” porque los salvadoreños en el exterior van a tener representantes directos en el parlamento.

Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lamentó que no haya explicación ni respuestas sobre cómo se hizo el cálculo para definir los seis escaños que tendrá la nueva circunscripción. “Yo les decía (a la Comisión) que invitáramos al ministro de Gobernación, al mocionante de estas reformas, y la comisión se negó a recibirlo. ¿Cómo nos vamos a negar a la persona que hizo la ley?”, cuestionó.

“Había varias dudas que nos hubiese gustado que nos explicara dentro de la comisión; hay algo que les molesta que se les pregunté: ¿cómo salió el cálculo de los seis diputados? Esa es una respuesta sumamente sencilla, cualquiera que sabe o quien ha hecho la ley debe de saberlo perfectamente y, al momento de enviársela a sus diputados, debió haberles explicado cómo funciona”, comentó Villatoro.

La opositora señaló que los curules asignados no coinciden con las cifras del censo 2024, que es el que debe utilizarse, pues explicó que, según el censo 2024, La Libertad y Santa Ana debieron ganar un diputado cada uno, y Usulután y San Miguel perderían uno cada uno. Sin embargo, en los escaños asignados en la reforma no hay cambios en estos tres departamentos.

Villatoro también explicó la aritmética sobre la cantidad de diputados y cómo se distribuyen en cada departamento. “Es sencilla, el censo de 2024 establece que el total de población en El Salvador son 5,922,921”, y la Constitución de la República establece que los escaños en el territorio nacional se basarán en la cantidad de población. “O sea, 5,922,921, esta cantidad se divide entre 60; esto nos da el cociente nacional de población, que es 98,715.35. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, en San Salvador se tiene, según el censo de 2024, una población de 1,563,371. Yo debo dividir esa cantidad de población entre el cociente nacional de población y eso me da 15.83; es decir, el aproximado a 16, por eso es que en el departamento de San Salvador son 16 diputados. Esa misma aritmética se puede aplicar departamento por departamento”.

“¿Qué pasa al retirarle al departamento de San Salvador 5 diputados? Quedan 493,575 personas sin representación; es decir, casi medio millón de personas que viven en el departamento de San Salvador, se van a quedar sin voz”, planteó Villatoro.

La legisladora enfatizó que, cuando alguien ha hecho la ley, sabe responder, algo que no han hecho ni el Gobierno ni el oficialismo. Para la parlamentaria, el objetivo es reducir espacios en departamentos donde hay representación de la oposición.

Es de recordar que en San Salvador hay representación de dos legisladoras de oposición: Claudia Ortiz y Marcela Villatoro; mientras que, en La Libertad, Francisco Lira.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, criticó que se hagan reformas a menos de un año de las elecciones, tal cual como se hizo para los comicios de 2024. “En 2024 estuvimos semanas sin resultados de elección de diputados (…), la gente recuerda las papeletas planchadas, recuerda la intimidación, la manipulación de datos, la evidente intención de hacer fraude y hoy comienzan a repetir el mismo patrón”, dijo la legisladora.

Ortiz sostuvo que la pregunta fundamental es: “si un gobierno, si un grupo de diputados tiene supuestamente una gran aprobación, una unánime aprobación, ¿por qué necesitan hacer todos estos cambios y todas estas manipulaciones? La respuesta es bien sencilla, porque en la realidad no tiene esa aprobación, en la realidad, el pueblo los desprecia, por eso están haciendo todos estos cambios”.

Quien cerró la participación por el oficialismo fue la diputada Alexia Rivas, quien también es miembro de la Comisión Política, y señaló que no habrá ningún requisito adicional a los ya existentes para la participación de salvadoreños en el exterior como candidatos. Es decir, tanto actuales diputados y salvadoreños que residen dentro del territorio nacional podrán postularse para la circunscripción 15.

Ningún legislador de Nuevas Ideas explicó sobre la fórmula utilizada para asignar 6 escaños a la diáspora.

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