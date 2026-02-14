MIENTEN Y SE ENREDAN EN SUS MENTIRA, $1,042 cada Laptop?

Por David Alfaro

14/02/2026

El gobierno de Bukele informó por medio de la ministra de Educación, que este año escolar se entregaron más de 444,000 computadoras a estudiantes, afirmando un costo de 100 millones de dólares. Sin embargo, lo que no dijeron es que 344,000 de esas unidades fueron donadas por China, y por lo tanto no representaron gasto alguno para el Estado.

Fue la propia embajada de China en El Salvador, ante el silencio y la falta de agradecimiento del presidente Bukele, la que tuvo que dar a conocer públicamente esta donación. Los números muestran que el gobierno sólo compró cerca de 96,000 computadoras, y el costo real no se acerca a los 100 millones declarados. Esta forma de presentar la información engaña a la población, dando la impresión de un gasto mucho mayor del que realmente se hizo.

🚩 A 1,042 dólares cada aparato comprado? Esto es exagerado!

Lo realmente comprado por el gobierno:

Equipos comprados: 440,000 – 344,000 donados = 96,000 unidades realmente compradas.

👉 Si se sigue usando la cifra de 100 millones (exagerada), cada unidad comprada costaría: 100,000,000 ÷ 96,000 ≈ 1,042 USD por computadora.

