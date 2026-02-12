Página de inicio » Nacionales » Grupo 26 de Julio de El Salvador expresa solidaridad con Cuba

Grupo 26 de Julio de El Salvador expresa solidaridad con Cuba

12 febrero, 2026

Respalda postura de México ante presiones de EE. UU

 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Grupo 26 de Julio de El Salvador emitió un pronunciamiento público en el que reafirma su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, al tiempo que expresó su reconocimiento al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por mantener —según señalaron— una política histórica de hermandad y apoyo hacia la isla caribeña.

En el comunicado, la organización destacó lo que calificó como una postura “digna y coherente” por parte de México frente a las presiones y amenazas del gobierno de Estados Unidos. El grupo sostuvo que, pese al actual contexto internacional y a lo que consideran un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, el gobierno mexicano ha mantenido gestos concretos de solidaridad, entre ellos el suministro de productos alimentarios.

“El pueblo cubano necesita hoy más que nunca la solidaridad material y política de los pueblos”, expresa el documento, en el que se subraya que este tipo de acciones representan no solo apoyo humanitario, sino también una defensa de la soberanía y la autodeterminación frente a lo que describen como “prepotencia y chantaje imperialista”.

El Grupo 26 de Julio cuestionó duramente la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y otros países de la región. En el texto se afirma que Washington ha intensificado su ofensiva mediante nuevas sanciones y medidas económicas, incluyendo —según el pronunciamiento— aranceles contra países que comercian petróleo con la isla. Asimismo, señalaron que el 3 de enero de este año se emprendieron acciones contra Venezuela bajo lo que consideran “falsas acusaciones”.

Para la organización, estas medidas forman parte de una estrategia destinada a “asfixiar económicamente al pueblo cubano”, lo cual, aseguran, contraviene el derecho internacional y afecta gravemente la seguridad humana. En el comunicado se advierte que este tipo de políticas no solo impactan a los gobiernos, sino que repercuten directamente en las condiciones de vida de la población.

El grupo también hizo un llamado a la comunidad internacional a no guardar silencio ante lo que describen como agresiones sistemáticas. “Los pueblos y gobiernos del mundo deben tener claro que el imperialismo nunca se sacia”, señala el documento, en el que se exhorta a fortalecer la unidad y la solidaridad internacionalista como mecanismos de resistencia.

En ese sentido, instaron a los gobiernos y pueblos del mundo a exigir el levantamiento inmediato del bloqueo contra Cuba y el cese de las políticas que, a su juicio, amenazan la estabilidad y la paz internacional. El comunicado concluye con consignas de respaldo a la Revolución Cubana y a la solidaridad entre los pueblos.

El pronunciamiento se suma a otras expresiones de organizaciones sociales y políticas en América Latina que han manifestado su rechazo a las sanciones económicas contra Cuba y su respaldo a iniciativas de cooperación regional.

A finales de enero, Donald Trump firmó una medida que le permite imponer aranceles a los países que le envíen o vendan petróleo a Cuba.

