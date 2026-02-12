Asamblea aprueba Ley de Creación del Instituto de Educación Superior de la Fiscalía

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía. En este nuevo centro, según lo informó el fiscal general, Rodolfo Delgado, se impartirá la primera maestría en investigación criminal en Centroamérica y el Caribe.

La pieza fue presentada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, pero fue explicada por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa.

El Gobierno señaló que la creación del instituto es para que el personal esté mejor preparado para enfrentar delitos cada vez más complejos y esté en constante actualización sobre temas relacionados con las ciencias forenses y criminales.

El nuevo instituto será de carácter público, especializado, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio propio y duración indefinida, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).

Rodolfo Delgado explicó que la institución, desde 2008, tiene una Escuela de Capacitación Fiscal encargada de formar a los agentes auxiliares conforme a la currícula académica requerida. Sin embargo, con el instituto se busca “dar un salto de calidad”, que fortalezca el proceso de enseñanza.

“Es importante para el talento humano que está en la institución, porque promoverá los valores éticos, vocación al servicio público y todo en aras de conseguir la búsqueda de la justicia. Además, se promoverá la investigación científica y se contribuirá al fortalecimiento institucional del sistema de justicia”, señaló.

El funcionario agregó que el objetivo de crear la nueva entidad de educación superior será formar profesionales «altamente especializados» en ciencias jurídicas, ciencias forenses, criminología e investigación criminal. Además, se impartirá la primera maestría en investigación criminal de la región centroamericana y del Caribe.

“Tener profesionales especializados producirá un impacto en la forma de administrar justicia y la forma en la que la FGR desarrolla las investigaciones. Además, brindará un beneficio directo a la sociedad, porque mejoraremos el servicio de la institución y reduciremos la impunidad en algunos delitos que persisten”, declaró el funcionario en la instancia legislativa.

El instituto especializado de educación superior pretende convertirse en una entidad «líder» en educación superior, con reconocimiento nacional e internacional, comparable a institutos de Ministerios Públicos de otros países, como el de República Dominicana, con proyección para atender la demanda formativa de fiscalías de Iberoamérica.

El instituto estará facultado para diseñar e impartir programas académicos en todos los niveles, desde formación inicial hasta posgrados, orientados a las ciencias jurídicas, criminalísticas, forenses y áreas afines a la administración de justicia. Además, promoverá la investigación científica y aplicada, se impulsará la innovación, el desarrollo de metodologías especializadas y la producción de conocimiento. Podrá publicar obras académicas y científicas, establecer convenios de cooperación nacional e internacional para fortalecer la formación profesional y el intercambio de conocimientos, así como certificar y acreditar competencias profesionales conforme a estándares de calidad reconocidos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...