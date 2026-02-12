Enfermedades crónicas concentran 61 % de muertes en El Salvador, dice CONADESA 

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud (CONADESA), organización que representa a trabajadores y trabajadoras del sector salud en El Salvador, presentó nuevos avances del Plan Nacional Multisectorial de Salud 2027-2033, un instrumento estratégico de largo plazo que busca transformar la atención sanitaria en el país con un enfoque integral, participativo y orientado a resultados.

El plan parte del reconocimiento de que los desafíos del sistema nacional de salud no pueden resolverse desde un solo sector, sino que requieren la articulación de instituciones públicas, sector productivo, organizaciones sociales y comunitarias, así como de la comunidad científica y profesional.

Entre sus prioridades figuran el fortalecimiento de la atención primaria, la mejora de la vigilancia epidemiológica, la dignificación del recurso humano y la modernización de la red de servicios en todos los niveles de atención.

Según datos recientes de organismos internacionales y estimaciones nacionales, las enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, concentran más del 61 % de las muertes registradas en 2024 en El Salvador, con una proporción significativa de fallecimientos prematuros entre personas de 30 a 70 años, sostiene la CONADESA.

“La transición epidemiológica hacia las ENT es un hecho claro”, señaló la organización.

El doctor Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS y uno de los voceros de CONADESA, afirmó que estos padecimientos constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en el país, lo que exige un enfoque preventivo y de atención continua.

“La mortalidad infantil y neonatal ha mostrado mejoras, pero persiste como un indicador sensible de inequidades estructurales que deben abordarse en el marco del plan multisectorial”.

Datos demográficos recientes sitúan la tasa de mortalidad general en alrededor de 7.5 defunciones por cada 1,000 habitantes en 2023, en un contexto marcado por retos persistentes en el manejo de factores de riesgo y en el acceso a servicios de salud integrales.

Estos indicadores evidencian que la carga de enfermedad en El Salvador está dominada por condiciones crónicas y factores de riesgo asociados al estilo de vida, así como por brechas en cobertura y calidad de los servicios. En este escenario, la incorporación de estadísticas sólidas en el diseño e implementación de políticas públicas se vuelve una prioridad ineludible.

En ese contexto, entre las principales prioridades del Plan Multisectorial de Salud 2027-2033, CONADESA destacó:

El fortalecimiento del primer nivel de atención, clave para la prevención, el control de enfermedades crónicas y la continuidad asistencial.

El desarrollo de sistemas integrados de información en salud que permitan monitorear tendencias epidemiológicas y responder de forma oportuna a emergencias sanitarias.

La promoción de la participación social y comunitaria, fomentando la corresponsabilidad y los enfoques territoriales en la definición de prioridades y acciones.

La mejora de infraestructura, recursos humanos y condiciones laborales para garantizar una atención digna, técnica y humana.

“Como CONADESA reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades sanitarias, organizaciones sociales, gremios profesionales y la sociedad civil para que este plan se implemente con transparencia, evidencia científica y enfoque de derechos humanos”, destacaron.

“Hacemos un llamado, reiterado en ocasiones anteriores, a conformar una mesa de diálogo con el Gobierno, el Ministerio de Salud y otras instituciones vinculadas, para fortalecer la vigilancia epidemiológica, compartir datos públicos confiables y sistemáticos, y asegurar que las decisiones en política sanitaria cuenten con la participación activa de trabajadores de la salud, organizaciones sociales y comunitarias, y la ciudadanía en general”, concluyó la organización.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), fue creada el 20 de octubre de 2025, y está integrada por más de 50 organizaciones, incluyendo sindicatos de salud (como SITRASALUD), redes ciudadanas, universitarias y representantes comunitarios, enfocados en defender el sistema público de salud.

