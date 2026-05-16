Bases Magisteriales exige frenar medidas arbitrarias contra educadores en Chalatenango

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales Salvadoreñas denunció públicamente las actuaciones del Director Departamental de Educación de Chalatenango, a quien señalan de incurrir en acciones que perjudican a directores y docentes de ese departamento.

Según expuso Bases Magisteriales, hechos recientes evidencian una grave falta de criterio institucional y un preocupante desinterés por la seguridad del personal docente.

“Tal es el caso ocurrido ayer, cuando el referido funcionario decidió destituir a un docente por no haberse presentado, en horas de la madrugada, a recibir paquetes escolares”, denunció la gremial.

Aseguraron que esta medida no solo es desproporcionada, sino que también refleja una alarmante desconexión con la realidad que enfrenta el personal educativo.

“Resulta contradictorio y, cuanto menos, inexplicable que, después de haberse declarado oficialmente concluido el proceso de entrega de paquetes escolares, aún se exija a los maestros poner en riesgo su integridad personal en horarios nocturnos y bajo condiciones adversas, para suplir deficiencias propias del Ministerio de Educación”, lamentó la organización.

Bases Magisteriales sostuvo que los docentes no tienen responsabilidad alguna en el desorden que, según afirman, ha caracterizado la distribución del paquete escolar durante este 2026.

“En todo caso, son ustedes, como autoridades, los directamente responsables del evidente fracaso de este proceso de entrega de paquetes escolares”, expresó.

“Es verdaderamente lamentable para el Magisterio Nacional que, a casi medio año, miles de niñas, niños y adolescentes aún no hayan recibido el paquete escolar”, agregó.

Además, señalaron que esta situación, lejos de resolverse, se agrava con decisiones arbitrarias que castigan a quienes no tienen responsabilidad en la mala planificación del proceso.

“Recordamos al Director Departamental de Chalatenango lo dispuesto en el artículo 2 de nuestra Constitución de la República, que garantiza el derecho fundamental a la integridad física de toda persona”, recordó la gremial.

Asimismo, afirmó que al exigir a los docentes presentarse en horas de la noche para recibir paquetes escolares, el funcionario estaría vulnerando ese derecho y exponiendo deliberadamente a los educadores a riesgos innecesarios.

“Exigimos el cese inmediato de estas prácticas arbitrarias y el respeto irrestricto a la dignidad, la seguridad y los derechos constitucionales de los docentes salvadoreños”, concluyó.

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