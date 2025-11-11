Cierre de escuelas ha provocado ausentismo de estudiantes, confirma Bases Magisteriales

Compartir

“Al fusionar los centros educativos y si queda lejos de la comunidad, es más seguro que los padres no envíen a sus hijos”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El dirigente de Bases Magisteriales, Paz Zetino, manifestó el cierre de escuelas en algunas comunidades ha provocado ausentismo, la existencia de centros escolares en las comunidades buscaba la accesibilidad de la educación para todos, pero con estas medidas se les quita la oportunidad a los niños de educarse.

“Se debe garantizar la cobertura del 100% desde el nivel de parvularia, por eso se llevó la escuela a muchas comunidades, pero cuando iniciaron a fusionar los centros educativos y queda lejos de la comunidad, es más seguro que los padres no envíen a sus hijos, con esa estrategia puede aumentar el ausentismo y la deserción”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, enfatizó que en todos los niveles educativos hay menos alumnos, el principal factor se debe a problemas económicos, desde la pandemia del COVID-19 los menores acompañan a sus padres en actividades laborales, otra realidad es que los estudiantes del nivel superior, aunque tengan su título, la sociedad no les brindan oportunidades y buscan iniciar emprendimientos o en redes sociales.

Según el dirigente de Bases Magisteriales, la infraestructura educativa se debe atender sistemáticamente y no esperar a que termine su vida útil, ahora requiere de una gran inversión, pero las autoridades también se han descuidado del docente.

“El magisterio ha sido olvidado, hay diálogos que han funcionado, pero a pura lucha, actualmente todos tenemos miedo, debido al régimen de excepción los docentes no se manifiestan, pese a la diversidad de problemas que enfrentan, se les está retirando la plaza a los maestros, 65% o 67% de profesores son mujeres y ellas están sufriendo más, hay miedo y una indignación”, aseguró.

Paz Zetino denunció que el Ministerio de Educación está lejos de construir una política educativa de Estado a través de un consenso social, porque siempre cuando hay cambio de gobierno se viene con una iniciativa diferente, sin embargo, lo que no hay es voluntad de hacerlo pues se requiere de escuchar a todo el mundo.

El líder magisterial manifestó que, al no existir una visión de política educativa, cada gobierno llega con su propia idea, ARENA impulso “La Escuela Diez”, el FMLN con “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno” y ahora el lema es “Mi Nueva Escuela”, cada uno tiene sus particularidades, pero nunca se logra plasmar en una sola política para que el gobierno tome el poder y seguir ese rumbo.

El dirigente sindical externó que el Instituto de Bienestar Magisterial cada día va de mal en peor, el mismo problema de salud pública y el ISSS están atravesando los profesores, durante el año 2025 hay desabastecimiento de medicamentos y falta de especialistas, pese que es costeado por los mismos docentes.

“En el sector docente por la pobreza que se vive 90 de cada 100 maestros sacaron el adelanto de su cuenta individual del 25% están con una pensión de $304.17 y los que no sacaron el adelante tienen una pensión de $400 o $410, con ese ingreso pasan a la línea de pobreza y cercana a la extrema pobreza, por eso hay profesores que prefieren trabajar con su sueldo a morirse de hambre en la casa”, agregó.

Destacó que en el país si no pueden terminar con la pobreza, acaba con los pobres cuando dan una pensión la cual no permite comprar los alimentos, le aceleran la muerte a las personas, al ir al sistema de salud y no encontrar medicina se está aniquilando a los pobres, o cuando una persona con enfermedad terminal y su cita es programada dentro de un año.

A la vez, reiteró que en los últimos días se desintegró la unidad sindical en el sector docente por buscar intereses personales, hay gremiales que se acostumbraron estar al lado del partido de gobierno porque tienen privilegios, hay dirigentes sindicales que tienen hijos trabajando en instituciones públicas.

Nueva currícula

“Uno de los problemas en los últimos años son las nuevas leyes y no conocer totalmente el plan maestro de educación del país. Los profesores tienen tanta incertidumbre con la reforma curricular porque se conoce poco a poco”, dijo.

Recalcó que a los profesores no se les consultó la reforma curricular.

La nueva curríla, en la que no participaron los docentes, es más forma que fondo, en algunos casos solo ha sido el cambio de nombre a algunas asignaturas. Lo que viene el otro año, de aumentar el tiempo de la hora clase con el proyecto de modernización de la escuela pública, con un componente prioritario de la tecnología, todo estará en una pantalla electrónica y desde ahí se hará el proceso, ampliando la hora de clase de 45 a 55 minutos, lo cual afectará al estudiante.

