Gobernación explica su presupuesto de $280.9 millones

@Redacción Nacionales

El Ministerio de Gobernación explicó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa su presupuesto de $280,913,509 para el ejercicio fiscal 2026, el cual será utilizado para el fortalecimiento institucional, la modernización de equipos, la atención a emergencias y la promoción del desarrollo social y cultural en el país, según enlistó Erick Martínez, especialista financiero de la cartera de Estado.

Martínez explicó a los diputados que para 2026 la institución requiere un presupuesto de $280,913,509, de los cuales $20,822,638 se destinarán a remuneraciones, $16,250,000 a proyectos de inversión, $3,084,500 a Protección Civil y otros $7,961,117 a operatividad institucional (3%). Además, el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) tendría asignado $185.6 millones y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador $20.3 millones.

También se incluyen fondos para la Dirección de Integración, con un monto de $26.3 millones, y $346,537 para el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).

Entre los principales programas de inversión se destacan el Programa de Fortalecimiento de Espacios Públicos, con una asignación de $15.85 millones destinada a la recuperación urbana y la promoción de la cohesión social, y el Programa de Integración Social y Desarrollo Local en el Centro Histórico de San Salvador, que recibirá $9.37 millones.

Asimismo, se llevará adelante el Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura, Equipamiento e Innovación Digital en destinos turísticos priorizados, con una inversión de $3.07 millones, orientado a modernizar y potenciar los espacios turísticos del país.

En el presupuesto también se contemplan inversiones específicas como el equipamiento del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención de emergencias ($150,000), el suministro e instalación de un sistema de videovigilancia en quebradas y afluentes de riesgo del AMSS ($50,000) y la modernización de la Imprenta Nacional, con proyectos de infraestructura, equipamiento y tecnología por $200,000.

Andrés Amador también representante del Ministerio de Gobernación, brindó datos sobre las emergencias atendidas en este año. La Dirección General de Protección Civil ha realizado 947 rescates acuáticos, logrando que no se registren fallecidos por ahogamiento en las zonas donde se mantiene presencia del personal. El Cuerpo de Bomberos han atendido 3,115 incendios, 237 emergencias por fugas de gas propano y 60 incidentes con materiales peligrosos.

La comisión de Hacienda sigue con el estudio de los presupuestos de cada cartera de estado.

