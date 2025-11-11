Diputados a favor de incorporar $11 millones a Hospital El Salvador para telemedicina

Redacción Nacionales

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para incorporar $11 millones al Hospital El Salvador (Ex CIFCO) para financiar programa de telemedicina.

La cartera de salud pública recibiría $11,097,000 para transferirlos al nosocomio creado en pandemia con el propósito de ampliar y fortalecer la operación institucional y mejorar la eficiencia del sistema de salud para dar cobertura y accesibilidad a las consultas médicas en todo el país, a través del programa de telemedicina.

Marlon Herrera, director General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, detalló que este monto se utilizaría para la contratación del personal médico, administrativo, operadores y desarrolladores de la plataforma de la telemedicina.

Además, se contratarían servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de la conectividad en red, consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del programa.También se invertiría en mobiliario, equipo informático y servicios de auditoría externa para verificar el buen uso de los recursos.

El origen del dinero que se ha solicitado incorporar es un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $77 millones, suscrito en 2023, para financiar el Programa para la implementación de la Telemedicina en El Salvador.

Dicho programa consta de tres componentes: infraestructura digital, física y fortalecimiento de las capacidades de la telemedicina; gestión del programa y gastos de financiamiento.

El objetivo, según dijo el Gobierno, es mejorar el acceso y cobertura en la atención de pacientes mediante la mejora y eficiencia del sistema de salud público, a través de la implementación de una plataforma tecnológica y de recursos humanos que permitan la aplicación de la telemedicina.

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia utilizando tecnologías como videollamadas o aplicaciones, para permitir consultas, diagnósticos y seguimiento entre pacientes y profesionales de la salud.

Tratamiento de aguas residuales en playas de Tamanique

La instancia legislativa emitió otro dictamen favorable para que al Ministerio de Obras Públicas se le incorporen $344,917 provenientes de un préstamo de $113,900,000 que el Gobierno suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en marzo pasado.

Dichos fondos fueron obtenidos para financiar el Proyecto Surf City Fase I, para mejorar las condiciones de movilidad urbana, turística, logística y la gestión de recursos naturales, a través del saneamiento básico de aguas residuales en el corredor de la carretera Litoral.

El objetivo es estimular los esfuerzos de desarrollo humano, productivo y turístico para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Los $344,917.00 se invertirían en la Contratación del Diseño Final del Proyecto Construcción y Equipamiento del Sistema de Alcantarillado en playas el Palmarcito y el Sunzal, así como en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón San Alfonso, distrito de Tamanique, en La Libertad.

