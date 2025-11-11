“Los militares no están para seguridad pública”: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, manifestó que los militares no deben estar al frente de la seguridad pública en el país, ya que es una competencia de la Policía Nacional Civil, tal como lo contempla la Constitución y quedó establecido en el Acuerdo de Paz de 1992. Estas declaraciones se dan luego que un militar asesinara a una joven frente al Palacio Nacional de San Salvador.

Flores se refirió al asesinato de Yéssica Solís en el Centro Histórico de San Salvador, el cual catalogó como “un asesinato” y no un simple fallecimiento como lo ha manejado la PNC.

“Quisieron ponerle cualquier tipo de cosa. No, fue un asesinato. ¿A quién se le ocurre andar con un arma cargada? Hay una ley que dice que no se puede andar un arma cargada porque no estamos en guerra”, comentó Manuel Flores, en su conferencia de prensa de este lunes.

El dirigente político de izquierda se refirió al asesinato de la joven en el centro de San Salvador, el pasado jueves, donde a un militar se le habría disparado su fusil y acabó con la vida de una transeúnte. La joven, de 32 años, había salido de Nueva Concepción, Chalatenango, y venido a la capital por unas medicinas, y luego se fueron a tomar unas fotos al Centro Histórico, en el Palacio Nacional frente a la BINAES.

Las autoridades de justicia no contaron ese hecho como homicidio, ya que “no fue intencional”, sino “accidental”, dijeron. La escena fue procesada, limpiada, incluso pintada, en menos de dos horas para evitar que más personas vieran la escena de homicidio.

“Ajá, y de repente, borrando evidencia sin que la fiscalía (o Medicina Legal) llegara. Anduvieron buscando culpar a cualquiera, pero cuando ya la población se molestó y exigió, presentan a un soldado, y no es un soldado cualquiera porque según lo que uno lee en las redes, es un experto. ¿Qué quieren esconder?”, cuestionó el dirigente político.

Por este caso, un soldado identificado como Derman Fernando Jorge Benítez fue detenido. La PNC dijo que el soldado “accionó accidentalmente su arma de fuego, impactando a la víctima y ocasionándole la muerte de manera inmediata”. El soldado es un francotirador, y se especula que era del Batallón Presidencial.

Manuel Flores señaló que también hubo personas que manejaron el caso como si se tratara de un chiste o burla. Por ejemplo, Romeo Lemus, un generador de contenido pro gobierno, acusó a la oposición de tal homicidio ocurrido en el centro como parte “de un plan” para “desestabilizar” al Gobierno. Flores colocó el video donde Lemus opina sobre el hecho.

“Este pueblo tiene capacidad de análisis, por eso exige respuestas. A los funcionarios se les paga con fondos del pueblo, por eso el pueblo exige respuesta y exige transparencia. Esa parte de la familia que está luctuosa, a la cual yo le mando mis condolencias, a la muchacha asesinada de un disparo. No fue un accidente”, insistió Flores en su conferencia de prensa.

“¿Sabe qué dice la gente? Nos tienen en la mira. Al pueblo lo andan en la mira. No se vale. Por eso siempre señalamos que los militares no están para hacer seguridad pública; deben ir a los cuarteles a cuidar la soberanía, no la finca de los ricos. Es la Policía Nacional Civil encargada de la seguridad. Hasta que tuvo que pasar un desastre, lamentable”.

Con la llegada de Bukele al poder y con la ejecución del Plan Control Territorial se inundó de militares el territorio a asumir funciones de seguridad pública, es por ello que desde finales de 2019 hay muchos más soldados en las calles en tareas de seguridad pública. De hecho, el 2021 el presidente Bukele ordenó a su ministro de Defensa, duplicar las Fuerzas Armadas para llegar a 40 mil efectivos. De momento, se desconoce cuántos militares existen, el último dato conocido era que habían 20 mil soldados.

Un día después del asesinato de Yéssica Solis, ciudadanos llegaron al lugar donde ocurrió el hecho a dejarle ofrendas florales; en la misma noche, un grupo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la Alcaldía de San Salvador llegaron a quitar las muestras de solidaridad.

“El CAM, no son culpables, pero actuaron con odio al retirar las flores y a quitar los rótulos que la gente pone como muestra de solidaridad por el asesinato(mientras) el alcalde, (Mario Durán de Nuevas Ideas) callado. Estamos ante una situación complicada en materia de comunicaciones, incluso, pero también las redes hablan, los jóvenes están indignados”, finalizó Flores.

Mientras, el sábado 8 de noviembre en el cementerio general El Embarcaje, en el cantón Los Chilamates, en Nueva Concepción, Chalatenango, fueron enterrados los restos de Yéssica Solis.

