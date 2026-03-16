FMLN cuestiona la reserva de información en el plan de elecciones nacionales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En rueda de prensa, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, cuestionó la decisión de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al poner en reserva de información parte del Plan General de Elecciones (PLAGEL). Esta seria la primera vez que el ente colegiado niega el acceso a la información a los partidos políticos, a la población y a organismos garantes del proceso.

“Desde el momento que el Tribunal Supremo Electoral, el máximo organismo que va a llevar adelante las elecciones, comienza a reservar información, ya eso comienza a generar dudas, no solo en nosotros, sino en muchos sectores de la población democrática y coherente del país” advirtió Flores.

El secretario del partido aseguró que reservar información “implica que algo se está escondiendo”; por eso hizo el llamado al tribunal para que transparente su trabajo, y los instó a que “publiquen las reuniones y actas, y eviten la campaña electoral adelantada que ya esta en marcha”. También solicitó que “sancionen, que usen la ética y apliquen las leyes,por que acá (en El salvador) según la constitución todos somos iguales ante la ley, pero pareciera que no, pareciera que hay partidos con privilegios y otros que no”.

Flores llamó a los magistrados y magistradas del tribunal a “demostrar que las cosas se pueden hacer de manera transparente, con limpieza, con ética”. De igual manera indicó que El Salvador no merece que alguien gane con fraude. La acción por parte del TSE, de reservar parte el contenido del plan, ha dejado al descubierto un retroceso en materia de transparencia.

Ante los periodistas el secretario manifestó que su partido está cumpliendo con los plazos y la normativa para llevar a cabo las elecciones internas, que finalmente les permitan participar en la contienda electoral del próximo año.

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