España tiene un lugar entre favoritos en fútbol mundial

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

La lotería de los vaticinios es una ruleta rusa en fútbol, pero en la misma medida en que se acortan los plazos hacia la Copa Mundial, España se acomoda hoy en un sitio de favoritos.

Ciertamente hay equipos muy temerarios en la actualidad, Francia con una generación de jóvenes que se unen a las excelencias de Kylian Mbappé, Inglaterra con una plantilla extraordinaria, o Argentina del otro lado del Atlántico.

Quedaría en una lista muy de élite, Marruecos, cada vez más consolidado en su nivel, pero España ya es una realidad insoslayable, confirmada en la Eurocopa y su título, o de ganador y subtitular en las dos últimas Nations League.

Aunque restan algunas reticencias de críticos y escépticos, la realidad es contundente. El técnico Luis de la Fuente se ha visto obligado a cambiar las convocatorias en función de lesiones de algunos jugadores, y así y todo, los resultados confirman la calidad del balompié español actual.

La sangre joven unida a un grupo de jugadores establecidos y veteranos, hacen soñar hoy a la Roja no solo con acceder a la Copa Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, sino que ya suena como candidato al máximo trofeo.

El regreso a la plantilla del atacante Lamine Yamal, de apenas 18 años, y todavía en fase de recuperación el otro extremo del conjunto Nico Williams, ya son noticias alentadoras para un cuadro que se ha granjeado el respeto.

Junto al virtuoso jugador del Barcelona, de apenas con 18 años, Williams y una terna de atacantes como Mikel Merino, Mikel Oyarzábal, Yéremy Pino, Borja Iglesias o Ferrán Torres, son razones para la tranquilidad.

Con la baja de Pedri González en el mediocampo, la demarcación parece en forma con Fabián Ruíz y Martín Zubimendi para enfrentar el sábado 15 a Georgia en Tiflis y luego el martes 18 a Turkiye en Sevilla, con la posibilidad inminente de la clasificación directa hacia la Copa FIFA 2026.

No cuenta De la Fuente tampoco con el Balón de Oro de 2024, Rodri Hernández, ni con el lateral Dani Carvajal. De todas formas, no se harán notar estas bajas, porque la nueva pléyade aprieta el acelerador.

España aparece invicto en el grupo E de la fase clasificatoria con triunfos en todos sus partidos anteriores contra los dos contrincantes con los que repite ahora, y Bulgaria.

