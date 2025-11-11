Mundial de Fútbol será ocasión para mostrar México, afirma Sheinbaum

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró este lunes que el Mundial a celebrarse el próximo año será un momento para ver el mejor fútbol, pero también compartir la enorme riqueza cultural de México y su pueblo empoderado.

“Es un momento para compartirle al mundo lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive. Un pueblo orgulloso de sus raíces, de su presente y futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo”, expresó.

Al encabezar este lunes la presentación oficial de la Copa Mundial 2026, con sede en esta nación, Canadá y Estados Unidos, se refirió, además, a esa ocasión para reconocer la amistad y la unión entre los países de Norteamérica y la importancia del tratado comercial trilateral.

La representante de México para la Copa de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gabriela Cuevas, destacó que esta nación latinoamericana se convertirá en la única en albergar por tercera ocasión una justa del orbe, a celebrarse esta vez del 11 de junio al 19 de julio venideros.

“Con las dependencias responsables de la seguridad y protección civil, elaboramos un plan integral que articula a todos los niveles de gobierno. Nuestro objetivo es garantizar que este evento se desarrolle en un entorno seguro para todas y todos”, apuntó.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, señaló las coincidencias con FIFA México en lograr que la cita del orbe sea no solo la más grande, sino la mejor, y destacó a los directivos de los estadios y del sector privado por hacer posible que la infraestructura esté preparada para acoger el evento.

Entre los propósitos de México sobresale también construir la Copa más incluyente de la historia del país.

“Trabajamos por un mundial que se sienta en las colonias, barrios y pueblos, porque nos une el amor a nuestra patria. En México, compartimos prosperidad y alegría. Por eso también es importante que la derrama económica se traduzca en más bienestar para todas y todos”, subrayó.

El Gobierno Federal, en coordinación con los estados y municipios y el sector privado, organiza además las fiestas México 2026, eventos públicos y gratuitos en los cuales transmitirán los partidos de fútbol y realizarán otras actividades por anunciarse próximamente.

Por su parte, el director ejecutivo de FIFA México, Jurgen Mainka, catalogó al venidero Mundial como el evento más ambicioso en la historia de la humanidad, con 104 partidos en 39 días y 48 selecciones nacionales (28 ya clasificadas).

De acuerdo con las estimaciones, a los tres estadios mexicanos llegarán más de 800 mil aficionados.

