Tony Handal desaparecido y casi olvidado

Compartir

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

El 11 de noviembre de 1980 un grupo de la Guardia Nacional, extinta desde los Acuerdos de paz de 1992, capturó y desapareció para siempre a Abdalla Antonio Handal, arquitecto y militante revolucionario que tenía 36 años. Han pasado 45 años y el hecho, como millares de otros similares, sigue en la impunidad y, lo que es peor, caen en el olvido, en una segunda desaparición.

Un día Schafik Handal me contó que su hermano menor, Abdalá Antonio, estaba a punto de ingresar a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES.

Tony, como se le decía, ingresó a la UES en 1962, año en el que ingresaron algunos jóvenes que llegaron a tener notoriedad en El Salvador. Recuerdo entre muchos a Héctor Oquelí Colindres y Guillermo Guevara Lacayo (Derecho), Tony Handal y Mario Lungo, (arquitectura) Salvador Moncada (Medicina), y Armando Bukele Kattan (Ciencias Químicas).

Al conocer a Tony Handal, pronto hicimos buenas migas y llegamos a ser grandes compañeros. Era muy inteligente, creativo, trabajador incansable y perenne bromista. Durante nuestra vida estudiantil compartida pasamos momentos de trabajo, estudio, alegría y lucha.

Cuando el 7 de diciembre de 1964 ocurrió “la toma de ingeniería”, Tony estuvo entre los estudiantes que ocupamos los edificios de la Facultad para desalojar a unos profesores derechistas que, en violación a la ley universitaria y la autonomía de la Universidad, habían declarado ridículamente “la independencia de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura” debido a que, según ellos, la UES era dirigida por comunistas y tontos útiles.

Tony Handal era brillante estudiante de Arquitectura, se graduó como Arquitecto para ejercer la profesión con éxito. Fue dirigente estudiantil como presidente de AGEUS y dirigente del sindicato de trabajadores de la UES. Al momento de su captura era el Presidente del Colegio de Arquitectos de El Salvador. Desde 1962 siempre estuvo del lado de los sectores revolucionarios de izquierda y no fue de extrañar que se incorporara de lleno a la lucha, cuando la guerra interna comenzó a cobrar forma en El Salvador a finales de los años 1970.

Tony Handal era parte de una familia que dio al país luchadores de izquierda en la que se destacaron Schafik, Farid y Tony. Poco a poco toda la familia fue objeto de persecuciones oficiales por tener familiares revolucionarios. Su hermana Miriam, trágicamente fallecida en accidente de tránsito el 2003, ingresó a la UES en 1964. Sus padres, don Jorge y doña Erlinda fueron siempre amables y solidarios con los compañeros de lucha de sus hijos. Sufrieron con estoicismo los dolores inherentes a los luchadores en El Salvador.

A Tony Handal lo capturaron y desparecieron, junto a la arquitecta Claudia Orozco, elementos de la Guardia Nacional que, para noviembre de 1980, era dirigida por el general Eugenio Vides Casanova en el gobierno de una Junta Cívico Militar liderada por José Napoleón Duarte. Ellos son los máximos responsables de esas y muchas otras desapariciones. Y en el caso de Tony Handal hay razones para creerlo.

A principios de 1980, llegó a Washington D.C. Farid Handal, para organizar la solidaridad con la lucha salvadoreña. Como era costumbre, se hacía una reunión de salvadoreños residentes allá para escuchar, del visitante, un informe. Por eso Farid se reunió con un grupo para informar desde su perspectiva, por supuesto, cercana a la del Partido Comunista. Y nos dijo que sobre la reunión “haría un informe a la Dirección”

Aún no se habían constituido la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) antecedente organizativo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; pero en Washington DC se notaba el forcejeo entre los representantes de las fuerzas en lucha. Farid, supo darle a la reunión un carácter unitario.

Reagan ganó, el 7 de noviembre de 1980, la Presidencia de Estados Unidos, pocos días antes de que desaparecieran a Tony Handal. El FMLN lanzó su primera ofensiva en gran escala en enero de 1981. Y vino un período de guerra contrainsurgente contra la lucha del FMLN-FDR.

El Gobierno de Estados Unidos, con Reagan a la cabeza, se jugaría a fondo para eliminar la insurgencia en El Salvador, pues “había que parar el avance del comunismo en el traspatio histórico” de la gran potencia del continente americano.

En ese contexto, el Gobierno de los Estados Unidos lanzó una campaña centrada en un llamado “libro blanco”, una colección de documentos, algunos auténticos otros adulterados, para dar la impresión conveniente en la lógica de la confrontación bipolar de la guerra fría. Era la demostración, decían, de que en El Salvador lo que había era una subversión comunista.

Y el tal libro blanco circuló en los medios políticos, diplomáticos y periodísticos de la capital de Estados Unidos. Además del libro blanco aparecieron otros documentos que circulaban sin firmas responsables, para no tener que dar cuentas, pero que obviamente se originaban en las mismas matrices del libro blanco.

En una fotocopia impresa en papel amarillo, aparecía el informe de Farid “a la Dirección” que ofreció en la mencionada reunión de Washington. Por los detalles del informe se podía concluir que, por lo menos, ese documento era auténtico. Mezclaron documentos auténticos con falsos, para darle credibilidad al todo. El informe mencionaba la reunión de salvadoreños con Farid con datos precisos y veraces. Es de presumir que el informe fue incautado en la casa donde secuestraron a Tony Handal y Farid lo habría guardado.

Los que tomaron los documentos en la casa de Tony Handal el 11 de noviembre de 1980, (una galería de artes, en la Colonia Escalón de San Salvador) son los mismos que dirigieron la captura de Tony y Claudia y, al final, saben qué pasó con sus vidas.

Estas palabras son un pequeño homenaje a los arquitectos Tony Handal y Claudia Orozco por sus vidas y sus luchas, para no condenarlos a una segunda desaparición en la ingratitud del olvido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...