Bases Magisteriales desmiente la construcción de dos escuelas por día

El secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, desmintió que se estén construyendo dos escuelas por día, como lo anunció hace un par de meses el presidente de la República, Nayib Bukele, pues hay centros educativos cuya construcción lleva dos años y se desconoce si por falta de recursos económicos no han finalizado los trabajos.

“Es cierto que se están reconstruyendo y que las escuelas están quedando muy bonitas, pero no es cierto que son dos por día, a lo mejor cuando ya estén construidas van a inaugurar dos por día, pero al día de ahora no es así”, afirmó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, manifestó que han construido escuelas cuya estructura no había concluido su vida útil, mientras hay otras que están muy deterioradas y no fueron tomadas en cuenta para el proyecto en construirlas, sin embargo, existen centros escolares que les llegaron a hacer la promesa hace un año de construirlas y hasta fecha siguen esperando.

“Los papás ayudaron para pagar los alquileres y de repente llegaron de la empresa que ya no las iba a construir, y han tenido que retornar a sus instalaciones, deben de darle un seguimiento y primero garantizar la construcción, porque ponen en gasto a los padres de familia”, expresó Rodríguez.

A la vez, denunció que el Ministerio de Educación es el principal violador de la Ley a la Carrera Docente, al tomar atribuciones legislativas de despedir maestros bajo la figura de «supresión de plazas», hoy basta una llamada del MINED a un director departamental y el jefe de Recursos Humanos para ser cesados de su plaza.

El líder magisterial explicó que el artículo 3 del reglamento a la Ley de la Carrera Docente establece la condición legal para suprimir una plaza, esta es una potestad única de la Asamblea Legislativa, pero hay muchos maestros a quienes le suprimieron la plaza porque “no era necesaria”, y al siguiente día ya había alguien en su lugar.

“Por eso hemos titulado este año como el más crítico de la historia del magisterio, porque se había superado en la década del 90 esa potestad de caporal que tuvieron muchos ministros y directores departamentales, de quitar y poner a quien querían sin seguir el debido proceso”, recordó el secretario de Bases Magisteriales.

