El Salvador y XAI implementarán tutorías personalizadas con inteligencia artificial 

La Presidencia Nayib Bukele anunció un programa, en conjunto con XAI, para implementar tutorías personalizadas con inteligencia artificial para los estudiantes del sistema público. El objetivo, según se informó es “transformar el sistema educativo en un referente mundial de innovación y progreso social impulsado por la tecnología”.

La asociación entre XAI y el Gobierno salvadoreño es para diseñar e implementar, durante los próximos dos años, un sistema educativo nacional apoyado por inteligencia artificial. Esto supuestamente convertirá a El Salvador en el primer país del mundo que ofrecerá tutoría personalizada con IA en todas sus escuelas públicas, según detalló en un comunicado, Casa Presidencial.

El proyecto utilizará Grok, el modelo avanzado de XAI, para ofrecer “experiencias de aprendizaje adaptadas” a cada estudiante en las más de 5,000 escuelas públicas del país. La plataforma permitirá “acelerar el aprendizaje individual y, al mismo tiempo, empoderará a miles de docentes como aliados fundamentales dentro del proceso educativo”.

Según Presidencia, para El Salvador representa el paso de ser un país que adopta tecnología a ser un país que la diseña y la implementa “a gran escala”, llegando a centros urbanos, zonas rurales y comunidades de distintos niveles socioeconómicos. Para xAI, se convierte en un modelo global de despliegue responsable y masivo de IA, aplicando sus herramientas, metodologías y capacidades a todo un sistema educativo.

Según lo expuesto, por Presidencia de la República, gracias al modelo Grok, el tutor de IA ofrecerá un aprendizaje adaptativo alineado con el currículo nacional, ajustándose al ritmo, estilo y nivel de dominio de cada estudiante. Esto permitirá que todos los niños, sin importar su lugar de residencia o su situación socioeconómica, reciban una tutoría educativa “del más alto nivel”.

XAI y El Salvador crearán metodologías, bases de datos y lineamientos regulatorios que servirán de referencia para otros países. También establecerán marcos de gobernanza, auditoría y seguridad para asegurar un uso responsable de la IA en el aula. Grok ofrecerá respuestas claras y fundamentadas. El ecosistema digital considerará los contextos, locales, la complejidad del entorno y los factores humanos necesarios para una adopción sostenible.

El presidente Bukele sostuvo que El Salvador “construirá su futuro”. «Desde convertirnos en referente global en seguridad hasta liderar ahora la educación impulsada por IA, demostramos que las naciones pueden dar saltos gigantes a través de políticas audaces y visión estratégica. Con xAl como líder en modelos de vanguardia y El Salvador como laboratorio de innovación, esta alianza está destinada a generar algo verdaderamente extraordinario para la humanidad”, dijo Bukele según Presidencia.

Según cita Presidencia, el fundador y CEO de XAI, Elon Musk, dijo que “al llevar Grok a cada estudiante en El Salvador de la mano del presidente Bukele, estamos poniendo la inteligencia artificial más avanzada en manos de toda una generación».

XAI, fundada por Elon Musk en 2023, es una empresa de inteligencia artificial con sede en el Área de la Bahía de San Francisco. XAI se dedica principalmente al desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial avanzados que sean veraces, competentes y beneficiosos para toda la humanidad. Los productos de XAI giran en torno a los modelos avanzados Grok, cuyo asistente insignia ofrece capacidades de razonamiento avanzado, programación, procesamiento multimodal y respuestas veraces para potenciar a usuarios de todo el mundo a través de grok.com, x.com y sus aplicaciones móviles.

Sin embargo, Presidencia no informó si esta alianza y programa generaría un costo para el Estado salvadoreño. Este programa se implementará luego que el Gobierno entregó laptops y tablets a estudiantes del sector público. La comisionada presidencial, Carolina Recinos, aseguró en junio de 2022 que las computadores tablets, conectividad y demás, la inversión superaría los $600 millones.

No es la primera vez que El Salvador realiza alianzas relacionadas en el tema de la tecnológica e inteligencia artificial. En septiembre de 2023, El Salvador se comprometió a invertir al menos $500 millones a Google para la contracción de sus servicios. Es así que en noviembre de este año, El Salvador y Google Latinoamérica lanzaron la app “Doctor SV”, un proyecto de telemedicina que utiliza la inteligencia artificial para diagnósticos de la población salvadoreña; por su puesto, con un médico intervenido. Sobre el proyecto y los contratos con los privados se conoce muy poco. Un rotativo reveló que a 5 farmacias se les ofreció $5.8 millones para que pudiesen entregar las medicinas que recetan los médicos en la aplicación.

Además, todas las unidades de salud, a escala nacional, tienen orden de “priorizar” los pacientes que sean remitidos por “Doctor SV”, incluso, sobre los que tienen citas, para “demostrar la efectividad y rapidez de las consultas con la app.

