Veinte años de paz, un pueblo de valientes IV

Lucho Diverso

IX

La guerra es el canto en armas bajo el odio

Incandescente lava que arrasa con familias

Nace insospechada mucho antes que las balas

Corroe el alma en germen de blasfemias

Avanza sigilosa con su sombra pestilente

Olor impregnado de voces en el alma

Muerte, muerte, más muerte, más muerte

Claman sus fauces insaciables

Su reino entronizado en calabozos

Viejos iracundos autoritarios señores

Años del mundo dueños de vida e inocentes

Despierto el sol en Nueva York

El bélico ritmo sangriento terminó de pronto

Un vuelo de paz se inauguró festivo.

X

Y bien la paz entre nosotros parece la familia

Habita como hermana, padre, madre, el vecino

No armas, ni sangre, no violento

Nada que acate una orden inexpugnable de irrespeto

Veinte años de humilde convivencia sin trazos sin comparsa

Reposa en un solar, un jardín, un prado amable extenso apacible

No altera en nada su mirada sosegada sin frontera

Mientras pocos claman otra paz no comerciable menos vendible

Vive entre nosotros arrogante

Amable observa en su rincón

Atenta felina amiga sigilosa

Tratarte bienes es buen Acuerdo

No abandones nunca el hogar querido

Vive con nosotros por mil años.

