Veinte años de paz, un pueblo de valientes IV

Lucho Diverso
IX
La guerra es el canto en armas bajo el odio
Incandescente lava que arrasa con familias
Nace insospechada mucho antes que las balas
Corroe el alma en germen de blasfemias
Avanza sigilosa con su sombra pestilente
Olor impregnado de voces en el alma
Muerte, muerte, más muerte, más muerte
Claman sus fauces insaciables
Su reino entronizado en calabozos
Viejos iracundos autoritarios señores
Años del mundo dueños de vida e inocentes
Despierto el sol en Nueva York
El bélico ritmo sangriento terminó de pronto
Un vuelo de paz se inauguró festivo.
X
Y bien la paz entre nosotros parece la familia
Habita como hermana, padre, madre, el vecino
No armas, ni sangre, no violento
Nada que acate una orden inexpugnable de irrespeto
Veinte años de humilde convivencia sin trazos sin comparsa
Reposa en un solar, un jardín, un prado amable extenso apacible
No altera en nada su mirada sosegada sin frontera
Mientras pocos claman otra paz no comerciable menos vendible
Vive entre nosotros arrogante
Amable observa en su rincón
Atenta felina amiga sigilosa
Tratarte bienes es buen Acuerdo
No abandones nunca el hogar querido
Vive con nosotros por mil años.
