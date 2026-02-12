SIGUE EXISTIENDO LA REPÚBLICA BAJO LA DICTADURA DE BUKELE

Compartir

Por David Alfaro

11/02/2026

🔸Hablemos de la usurpación de lo Público

La palabra República proviene del latín «res publica,» que significa «la cosa pública» o, en esencia, el Estado. Bajo este contexto, es relevante cuestionar si hoy lo público se ha vuelto ajeno a los intereses del pueblo salvadoreño. Durante el gobierno de Bukele, se ha observado una enajenación de lo público hacia los intereses de los Bukele y sus cómplices.

🔸Opacidad Gubernamental

Uno de los pilares de una República es la transparencia gubernamental. Sin embargo, en El Salvador de hoy la información crucial, como los gastos gubernamentales, las contrataciones y los índices económicos y sociales, ha sido cuestionada por su falta de accesibilidad. La falta de transparencia destruye la confianza de los ciudadanos en el gobierno y sus instituciones. En este orden de ideas, lo público se esconde y se expropia.

🔸El Papel de la Ciudadanía

En una República, la participación activa de la ciudadanía es fundamental. Sin embargo, en El Salvador las voces opositoras se han enfrentado a represión y censura, lo que plantea interrogantes sobre la salud de la democracia y la libertad de expresión en el país.

El concepto de República ha sido objeto de debate en el contexto del gobierno Bukele. Si bien la palabra «República» se refiere a la cosa pública y al Estado en beneficio del pueblo, preocupaciones y críticas sobre la usurpación de lo público y la opacidad gubernamental han surgido en este período. La salud de la democracia y la participación ciudadana también son cuestiones cruciales en esta discusión.

