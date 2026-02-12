Reelección presidencial: destrucción de instituciones democráticas

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

La reelección presidencial indefinida

Los siguientes elementos conforman un panorama sistemático en la destrucción de las instituciones democráticas, la arquitectura de ese delito constitucional se inició con breves anuncios de visitas académicas inofensivas, pero tenían como objeto la perpetuidad del poder de administración del presidente Bukele.

El 17ENE021 Diario de Hoy: “Gobierno salvadoreño pretende ampliar el período presidencial a 6 años”… La comisión Ad Hoc que estudia cambios a la Constitución de la República… presentará propuesta para que a partir del 2029 se amplíe el período…

Poco tiempo después el 3 de septiembre de 2021 la Sala Constitucional se pronuncia por la reelección presidencial, evento rechazado por Estados Unidos el 5 de septiembre de 2021, además 15 de septiembre 2021 se presenta en privado una nueva Constitución que pretende modificar 196 de 272 artículos de la Carta Magna, en ese contexto el 15 de septiembre de 2022 el presidente Nayib Bukele anuncia públicamente su intención de reelección para el período 2024-2029, no obstante un portavoz de los Estados Unidos el 23 de septiembre de 2022 “pidió este viernes que el presidente de El Salvador Nayib Bukele haga cumplir la Constitución ante el anuncio que irá por un segundo mandato” (infobae 23SEP022). Las reformas constitucionales no fueron discutidas en público, no se permitió participación de sectores políticos, se eliminó el proceso de una Asamblea Constituyente.

Falsa interpretación constitucional

“La reelección inmediata sí está prohibida, pero un segundo mandato no: Félix Ulloa” Diario Co Latino 25ABR023… es una saga inconstitucional que recuerda aquél “artículo escondido” que solo conocen unos cuantos interesados en justificar la continuidad en el gobierno del actual presidente, así niegan la alternancia política, la perpetuación en el poder político, con todas las consecuencias que conocemos en la historia de 1931 a 1944 con la política del martinato.

Presidencia encargada a terceros

En ese trayecto de inconstitucionalidad: Claudia Juana Rodríguez de Guevara es designada por el presidente Nayib Bukele para gobernar desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024.

El argumento de “reelección” y “depositar” el gobierno en otra persona, es conocido desde tiempos de la dictadura del Martinato pero el Art. 74 Cn. “Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes: 4° Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular, en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempañarse el cargo rehusado”, entonces comprendemos el historial inconstitucional del pasado, parece la resurrección del martinato.

Se efectúan elecciones 2024

EL domingo 4 de febrero de 2024 se efectúan los comicios presidenciales y legislativas pero al asistir los ciudadanos encuentran un serie de anomalías, bajo un denuncia recurrente: “la elección no tiene credibilidad”… en menos de 24 horas enumeramos algunas: sustitución de personal capacitado y acreditado a las Juntas Receptoras de Votos que al asistir a su centro de votación se encuentra con la sorpresa que su JRV ya está completa; personas que al llegar al centro de votación no se encuentran en el padrón; ciudadanos que llegan a ejercer su voto y ya fueron registrados en su ejercicio cívico, en consecuencia no pueden votar; personas que discuten por votar y las JRV argumentan que no pueden ejercer y sin embargo votan; compilación de DUI en las juntas receptoras de votos (inexplicable); fallo en el sistema de internet, registro de votos en forma empírica y sin guía de acumulación de fracciones para diputados; triplicación de votos a favor de un partido; con 13% de actas escrutadas la votación a favor de un Partido obtiene 750,000 votos en consecuencia en 100% de esa proyección nos producirá un número de votantes superior a todo padrón electoral; el voto exterior sin rigor de control partidario; autoproclamación de candidato presidencial con una sorprendente acumulación de votos y mayoría en la Asamblea Legislativa (sin pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral); prematura celebración junto a sectores populares con divisas que promueven una nueva nación sin precedente; paquetes electorales perdidos sin referencia ubicable; encuentro de cajas electorales por niños en algunos Centros de Votación etc. Nayib Bukele es reelecto presidente con un 85%.

Reelección indefinida y reformas constitucionales

“en un giro histórico y altamente polémico el Congreso de El Salvador – dominado por el oficialismo – aprobó este jueves una serie de reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida, amplían el período de gobierno de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral… con esta reforma, el actual período presidencial se acorta dos años y las próximas elecciones generales se adelantan a marzo 2027, fecha en que el mandatario volverá a postularse” [1]

Tiempo en el poder

De 2019 a 2026 suman siete años, de efectuarse elección el año 2027 y llega la reelección con seis años más, la suma rondaría los trece años… Y la historia cuenta: “Don Miguel Ángel Gallardo, que junto con su hermano, el doctor Ricardo Gallardo, han estudiado con mucho ahínco la historia constitucional salvadoreña, aportando muy valiosos estudios y obras que representan lo poco que tenemos en ese aspecto de bibliografía, comenta irónicamente las fórmulas continuistas así: “Demás está el decir que tanto las (asambleas) constituyentes Zaldivaristas como las Martinistas designaron al ciudadano Zaldívar[2] y Martínez[3] respectivamente para que pudiera mantenerse en el poder nueve años el primero y doce y medio el segundo. Dueñas sólo necesitó una (asamblea) constituyente para conservar la presidencia ocho años en la quinta vez que llegó al poder y logrando con ella un total de doce años al frente del Ejecutivo. Y he aquí los tres hombres que han tenido en sus manos la presidencia durante la cuarta parte de nuestra vida independiente” [4]

Cuadro de reelección presidencial

Rafael Zaldivar 9 años

Maximiliano Hernández 12 años y medio

Francisco Dueñas 12 años

Nayib Bukele (7 años 2019-2027) y si gana en 2027 13 años

En conclusión: vivimos y presenciamos la destrucción de la democracia, sus instituciones y el fin de la Constitución con un Régimen de Excepción que no permite la defensa ciudadana, ni la alternancia política en el poder. amazon.com/author/csarcaralv

[1] NW. noticias 31 de julio de 2025 (con información AFP)

[2] Rafael Zaldívar

[3] Maximiliano Hernández Martínez

[4] En Boletín de la Academia salvadoreña de la historia No.1 San Salvador , junio 1997 Por esta única y sola vez /Dr. José Enrique Silva pág. 95

