Venezuela y EE. UU. establecen asociación para avanzar en agenda energética

CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles el establecimiento de una asociación con Estados Unidos que permita avanzar en la construcción de una agenda energética en beneficio de los pueblos.

«Damos la bienvenida y la apertura a esta agenda energética productiva a largo tiempo», expresó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, casa de Gobierno.

La mandataria aseguró que la reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, abordó diversos puntos.

El primero de ellos fue «el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral».

Agregó que también conversaron sobre petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

La presidenta encargada confía que la agenda, además de productiva, sea efectiva para el pueblo venezolano y estadounidense.

Asimismo, manifestó su confianza en que a través de la diplomacia se puedan superar las diferencias.

«Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos de América y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando», sostuvo Rodríguez.

Explicó que la delegación técnica que acompañó al funcionario estadounidense se reunió con sus homólogos venezolanos para evaluar los avances «lo más rápido posible».

Por su parte, Wright destacó el impulso de la cooperación bilateral, que a su juicio, tiene como objetivo la estabilidad económica.

Aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene el compromiso de «transformar la relación entre Estados Unidos y Venezuela».

Wright mencionó que Washington «ha trabajado siete días por semana emitiendo licencias para que las empresas venezolanas puedan comprar insumos, aumentar la producción de petróleo, crear nuevos empleos e ingresos por exportaciones».

Finalmente, señaló que las restricciones que tenía la nación suramericana han quedado «en el pasado».

