China espera que EEUU adopte medidas concretas para salvaguardar paz y estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwan

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BEIJING/Xinhua

China espera que Estados Unidos adopte «medidas concretas» para salvaguardar la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwan, indicó este viernes el máximo diplomático chino, Wang Yi.

Wang hizo las observaciones al informar a la prensa sobre la reunión en Beijing entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Al enfatizar que la cuestión de Taiwan es un asunto interno de China, Wang señaló que la parte china espera que la parte estadounidense se adhiera al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, y cumpla sus debidas obligaciones internacionales.

La cuestión de Taiwan es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos, aseveró Wang. «China espera que la parte estadounidense, a través de medidas concretas, salvaguarde el desarrollo estable de las relaciones China-Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwan».

Salvaguardar la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos, mencionó Wang.

«Durante la reunión, sentimos que la parte estadounidense comprende la posición de China, otorga importancia a las preocupaciones de China y, al igual que la comunidad internacional, no apoya ni acepta que Taiwan avance hacia la independencia», agregó.

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