Las Guardianas KPOP conquistan El Salvador con tres funciones sold out

Las tres funciones de las Guardianas KPOP llenaron el escenario y encantaron al público en el Teatro Presidente. El show estuvo cargado de emociones, alegría y un ambiente que pudo ser disfrutado por las familias salvadoreñas.

Gritos, música y mucha emoción marcaron las tres funciones completamente llenas de Las Guardianas KPOP, realizadas el pasado domingo 8 de febrero, donde cientos de familias salvadoreñas vivieron una experiencia “inolvidable”, según lo manifestaron los mismos asistentes.

Un espectáculo garantizado

El espectáculo, producido por Cosmo Producciones, superó las expectativas del público, consolidándose como uno de los eventos familiares más exitosos del año, con tres funciones sold out (entradas agotadas) que reflejan el crecimiento del entretenimiento familiar y del fenómeno K-pop en El Salvador.

La agrupación llegó por primera vez a El Salvador como parte de su tour por Latinoamérica, brindando a chicos y grandes un concierto lleno de energía, inspirado en la fiebre mundial del momento: el K-pop, que de por sí, ya es muy notorio este fenómeno en el país.

Cada función ofreció una experiencia única, con una propuesta visual de alto nivel que incluyó escenografía, vestuarios, iluminación y coreografías, creando un espectáculo que quedará marcado en la memoria de sus fanáticos.

Las Guardianas KPOP, tras el éxito, se consolidan como un fenómeno familiar y Cosmo Producciones reafirmó su compromiso de seguir trayendo al país espectáculos internacionales de alto nivel, enfocados en experiencias seguras, memorables y de calidad para toda la familia.

