Encuentran a senadora colombiana presuntamente secuestrada, confirma ministro de Defensa

BOGOTÁ/Xinhua

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes que miembros de la Guardia Indígena en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, encontraron a la senadora Aida Quilcué, quien había sido presuntamente secuestrada en la zona.

«La Guardia Indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez (que) se tenga mayor información será comunicada», señaló el ministro en su cuenta de la red social X.

En otro mensaje, Sánchez informó que este organismo de protección, conformado por miembros de los pueblos indígenas de la región, halló la camioneta donde viajaba la senadora con su esquema de seguridad en la vía Inzá-Totoró, donde presuntamente fueron secuestrados.

El mensaje se dio luego de que los Pueblos Indígenas del Valle del Cauca anunciaran en un video que se unirían en la búsqueda de la senadora del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), parte de la coalición del Pacto Histórico (partido de Gobierno) y pidieran a sus captores respetar su vida y la de sus acompañantes.

