Gobierno debe trabajar en el “milagro económico”: Carlos Saade, presidente de ARENA

El presidente de ARENA, Carlos García Saade, dijo, en Encuentro con Julio Villagrán, que el Gobierno debe trabajar en el “milagro económico”, así como lo planteó en su momento el mismo Gobierno, ya que los salvadoreños viven su economía muy difícil.

“Espero que el Gobierno realmente esté trabajando para un milagro económico, porque a pesar de que ha habido mejoras en algunos temas, hay deficiencias en muchísimas otras y el tema económico es uno de ellos”, comentó Saade, presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El dirigente político sostuvo que el alto costo de la vida incrementó desde el 2021, “y nunca bajó”. De hecho, planteó que la canasta básica ronda los $250 en la zona urbana y $185 en la zona rural. “¿Cuánto es el salario mínimo?, ¿cuánto le queda al trabajador después de la AFP y Seguro Social?, lo único que puede pagar es una canasta básica, ¿dónde queda la renta, servicios básicos? Las apuestas que el Gobierno está haciendo no han sido suficiente para un impacto económico, debe apostarle al agro; al turismo es bueno apostarle, pero no les llega a las personas que están en extrema pobreza”, dijo.

Carlos Saade señaló que en la Asamblea Legislativa debe haber un balance de poder para tratar temas que afectan a los salvadoreños. “Me preocupa que se implemente medidas y que a todo se le está subiendo el precio. Yo estoy viendo que El Salvador lo están convirtiendo para dos tipos de personas: una para el salvadoreño de a pie, que no le alcanza su salario para sobrevivir, que llega al final del mes prestando y, el otro, el salvadoreño que no vive en el país”.

Saade sostuvo que los políticos deberían de trabajar “para los salvadoreños que merecen que su vida sea un poco más digna; para aquellos que no les alcanza para la canasta básica, para aquellos que no pueden sobrevivir hasta el fin de mes, para aquellos que buscan una oportunidad y siguen sin encontrarlas dentro de las fronteras”.

Sobre el trabajo de los diputados de ARENA en la Asamblea, señaló que Marcela Villatoro y Francisco Lira “son gladiadores” y que, lamentablemente, sus propuestas no las escucha la bancada oficialista, “por eso se necesita un balance de poder, ellos inciden más en la opinión política que los otros 53 (de NI); en la Asamblea Legislativa se necesita gente que escuche a los salvadoreños y llevar sus propuestas al pleno”.

“Necesitamos un verdadero balance de poder en la Asamblea Legislativa, gente que escuche a la comunidad y que sus propuestas las pueda liderar en la Asamblea”, enfatizó Saade en la entrevista.

“Hay que respetar a los salvadoreños, muchos han dejado de confiar en liderazgos políticos, saben cuándo es necesario cambiar, ya lo han hecho antes y creo ya están listos para hacerlo nuevamente”, alertó Saade.

Además, explicó que el gobierno de Bukele lleva 7 años y solo ha resuelto un problema (seguridad), “necesitan mejorar la educación, la economía y esto solo se puede lograr con un balance de poder, no pensarlo como un partido sino para toda la sociedad salvadoreña”.

Sobre las reformas a la Constitución de la República para que haya una reelección presidencial indefinida y que se extienda el periodo presidencial a 6 años, Saade señaló que, por ese tipo de aprobaciones, se necesita un balance de poder en la Asamblea, para no dar más poder al poder.

El entrevistador, Julio Villagrán, preguntó directamente si en El Salvador se vive una dictadura. “Dictadura sería sin elecciones libres, dictadura sería si nosotros no confiáramos en el sistema electoral, ¿para qué participaríamos?, cancelación de partidos y otras cosas, yo creo que Nuevas Ideas está coqueteando con una dictadura y está prácticamente al punto, pero los salvadoreños no se la pondremos fácil”, señaló Saade.

El dirigente político añadió que la dictadura significa que el poder se concentra “en un solo lado”, y “es lo que estamos viendo; necesitamos recuperar el balance de poder”. ARENA informó que participarán en todas las elecciones que se harán en 2027: presidenciales, legislativas y municipales.

“Nosotros no podemos dejar una silla vacía, vamos a participar en todas las elecciones, confiados en Dios, primeramente, que vamos a poder y recuperar poco a poco el terreno perdido de cara a ser un mejor país”, destacó.

ARENA no hará coaliciones en las elecciones de 2027, informó el presidente del instituto político. “No sentimos que ningún otro partido político comparta la misma visión de ARENA, no vamos a trabajar por un proyecto unipersonal, no vamos a trabajar por un proyecto con el que no compartimos principios ni valores, entonces nosotros vamos como ARENA”, señaló.

“A nivel nacional ya estamos reclutando personas buenas para llevar como candidatos, aquí necesitamos personas con valores definidos, que sean íntegros y que su objetivo sea servir a los salvadoreños, que además compartan la visión de ARENA, los perfiles serán publicados por parte de la Comisión Electoral Nacional y según calendario electoral antes de julio tendremos a los candidatos, queremos llevar buena gente que represente a los salvadoreños”, concluyó Carlos García Saade.

