Nuevo aumento de gasolina y precios preocupa al FMLN

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El anuncio de un alza más en los precios del combustible se convierte nuevamente en tema de preocupación para los automovilistas y la población en general que espera el aumento en los precios de los productos no solo de la canasta básica. Para el secretario general del FMLN, Manuel Flores, la situación económica de las familias salvadoreñas cada vez se vuelve más crítica.

Desde el mes de marzo el precio de los combustibles lleva un incremento acumulado de más de $0.90 centavos de dólar. Hasta mediados del mes de mayo, la gasolina superior y regular aumentará $0.11 centavos y el diésel subirá $0.07 centavos.

Flores condenó el desinterés y “el silencio sepulcral” mostrado por el gobierno; por lo que, llamó a las autoridades a ponerse “al frente de las necesidades del pueblo, al frente de la situación del país”.

A 7 años de gobierno, bajo la bandera de Nuevas Ideas, la población salvadoreña no ha conocido y muchos menos ha resultado beneficiado con un plan, estrategia o política económica que alivie su condición de vida. En las últimas semanas también se ha conocido la denuncia de la población por el aumento del precio de la luz, y en el caso del servicio del agua, se quejan por pagar un servicio que no se recibe.

A pesar de la crisis económica, el secretario Flores advierte que para lo que sí hay estrategia y recursos es para montar toda una campaña sucia, de miedo, nefasta y falsa en contra de la oposición. “Están gastando millones de dólares, dinero público, en publicidad falsa y hasta cierto punto ofensiva”. El líder izquierdista aseguró que lo que realmente les preocupa a los funcionarios actuales es “su cargo, no el beneficio del pueblo”.

Para el FMLN el país urge de propuestas y políticas que le permitan salir de la difícil situación económica, y eso incluye la reactivación del agro, apoyo a sectores vulnerables, impulso a las micro y pequeñas empresas, entre otras medidas.

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