Combustibles subirán $0.11 a partir de mañana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que los precios de los combustibles subirán entre los $0.07 y $0.11 a partir de este martes 12 de mayo.

Los nuevos precios de referencia subirán en todo el país y en todas las gasolinas; $0.07 en el caso del Diésel y $0.11 en el caso de la gasolina superior y regular. El Diésel costará en las tres zonas del país, $4.44. La gasolina Regular costará $4.41 en la zona central y $4.42 en la zona occidental y oriental. Mientras que la gasolina superior costará $4.74 en la zona central y $4.75 en la zona occidental y oriental.

La gasolina superior, regular y diésel han subido $0.97, $0.87, y $0.98, respectivamente en comparación con lo que costaba el 2 de marzo; desde entonces, se han incrementado en 6 ocasiones.

Los nuevos precios de referencia, estarán vigentes desde este martes 12 de mayo, hasta el 25 de mayo de 2026.

La DGHM señala que el aumento en los precios de los combustibles se ven afectados por diferentes factores, tales como; los ataques recientes y estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que generan alzas en los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional.

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