Sistema penal de El Salvador es utilizado para silenciar a defensores de DDHH: Mary Lawlor

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La relatora especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, dijo este martes que el sistema legal en El Salvador “sigue siendo instrumentalizado para silenciar a defensores de DDHH”.

Es de recordar que el pasado 28 de octubre se desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla contra los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos desde mediados de mayo por protestar pacíficamente. El juzgado les negó la libertad y reiteró la detención provisional, a pesar de que la defensa argumentó que no habían motivos para estar en detención provisional

Al respecto, la relatora de las Naciones Unidas dijo a través de X que “los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez siguen detenidos tras el rechazo de las medidas sustitutivas solicitadas por sus abogadas en la audiencia del 28. El sistema penal sigue siendo instrumentalizado por las autoridades para silenciar a personas defensoras de derechos humanos en El Salvador”.

En ese sentido, instó a las autoridades a “ser liberados”, ya que lo único que hicieron fue defender a los habitantes de la Comunidad El Bosque que en ese momento enfrentaban una amenaza de desalojo. Organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron la decisión del tribunal, y catalogan a la justicia como un instrumento más para perseguir a los que defienden los derechos humanos en El Salvador.

Paralelamente también están siendo procesados los abogados y defensores de DDHH, Ruth Eleonora López. Enrique Anaya y Fidel Zavala, además se han perseguido a otros defensores como Ivania Cruz, Rudy Joya e Ingrid Escobar.

