Inician estudio de reforma constitucional para ratificar cadena perpetua

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició el estudio de la reforma constitucional para habilitar las cadenas perpetuas en los casos de homicidios, terrorismo y violaciones.

Es de contextualizar que, el martes de esta semana, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para avalar las penas perpetuas; la ratificación es estudiaba por la instancia legislativa junto a otras reformas a leyes secundarias.

El Gabinete de seguridad fue el primero en ser escuchado. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, explicó que desde 2022, cuando se implementó el régimen de excepción, se advirtió que iba a haber un repunte en algunos delitos sexuales y patrimoniales porque “obviamente la tendencia de homicidios iba bastante abajo”.

En el Código Penal, “se pide la reforma del artículo 128 que tipifica el homicidio simple; el artículo 129, que tipifica el homicidio agravado; artículo 158, que tipifica la violación; el artículo 159, que tipifica la violación en menor o incapaz, y el artículo 162, que tipifica la violación y la agresión sexual agravada”.

También, se pide reforma al artículo 45 y 46 de Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres donde se tipifica el feminicidio y feminicidio agravado.

Respecto con los delitos contra el terrorismo local, se pide la creación del artículo 344-A para conceptualizar el delito de la pertenencia a una organización terrorista local, donde se establece “todos los diferentes parámetros, diferencia entre miembros, líderes; los que quieren ayudar, colaborar, con las consecuencias que la pertenencia implica”.

Villatoro sostuvo que dentro del régimen de excepción se ha usado el art. 345, que establece el delito de agrupaciones ilícitas para miembros de pandillas; pero, ahora, se aplicaría el Art. 344-A; mientras que el 345, el de asociaciones ilícitas, se utilizará para aquellas “juntas o asocios o criminales para, por ejemplo, ir a asaltar una tienda”.

Se aplicaría la cadena perpetua también a los menores de edad que pertenezcan a estructuras de pandillas.

En la Ley Especial Contra actos de Terrorismo, lo que se propone es el aumento de penas; este apartado “está más conectado” con el colectivo internacional y organizaciones trasnacionales. «Los que formaren parte de organizaciones terroristas, serán sancionados con prisión de veinte a treinta años. Los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de cuarenta a sesenta años”.

“Estos artículos deben ser coherentes con la reforma constitucional”, dijo Villatoro. Este viernes 20 de marzo a las 2:00 de la tarde se recibirá a la Fiscalía General de la República. El lunes, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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