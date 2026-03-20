Marte anuncia ganadores del II concurso de ilustración Memorable

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Saúl Méndez

Colaborador

El Museo de Arte de El Salvador (MARTE) anunció a los ganadores de la segunda edición del concurso de ilustración y memoria histórica Memorable, una iniciativa que invitó a jóvenes a expresar sus ideas y sentimientos sobre la memoria histórica de San Salvador a través del arte.

Las más de 140 propuestas recibidas evidencian una amplia diversidad técnica y conceptual. Desde medios digitales hasta técnicas manuales, y desde miradas íntimas hasta enfoques políticos, cada obra se convirtió en una voz visual que interpreta el pasado desde perspectivas personales, críticas o simbólicas, afirmaron autoridades del museo.

La institución detalló que el jurado reconoció especialmente aquellas piezas que, más allá de la representación literal, utilizaron el lenguaje visual para evocar fragmentos de memoria, sugerir ausencias, reimaginar símbolos históricos o dar forma al sincretismo cultural que define la identidad salvadoreña.

Memorable, en su segunda edición, es un concurso de ilustración que abre un espacio de reflexión sobre memoria, historia y sincretismo, entre otros temas afines, a través de propuestas de jóvenes ilustradores. Este año tomó como base la exhibición “San Salvador 500 años”, una propuesta de Magaly Barrientos de Castellón y Ricardo Castellón, que aborda la historia fundacional de la ciudad.

En esta ocasión, el certamen invitó a jóvenes artistas a participar activamente en la construcción de memoria desde el arte. La convocatoria animó a explorar, desde lo simbólico, lo artístico y lo emocional, las múltiples memorias históricas que habitan San Salvador, “porque reflexionar sobre el pasado es también un acto creativo y un derecho cultural fundamental”, enfatizó la institución.

“Las obras seleccionadas para esta exposición no buscan imponer una verdad única, sino abrir múltiples caminos de reflexión. En ellas, recordar se convierte en un acto creativo y vital: una forma de resistir al olvido, de honrar lo vivido y de imaginar futuros más conscientes de su pasado”, destacaron.

Asimismo, el jurado decidió otorgar por primera vez una mención honorífica, en reconocimiento a la calidad técnica, conceptual y lúdica de una de las propuestas.

Se trata de “Eco del sacrificio”, de Ariel Abigail Escobar Acosta. La obra presenta una escena construida con una estética cercana a la ilustración infantil, lo que genera un contraste deliberado con los temas complejos que aborda: el sincretismo, la conquista y la imposición de herencias culturales y tradiciones, señalaron.

El primer premio fue otorgado a “SAN SALVADORx500: Ruinas de la historia”, de Andrés Contreras. El jurado la seleccionó como ganadora por su calidad técnica y la solidez de su propuesta conceptual. Destaca por el uso de la ilustración como lenguaje y por sus recursos narrativos, como las texturas y la composición, que se aproximan al cómic no solo como medio de representación, sino como una forma activa de narrar la historia. Además, establece un vínculo claro y pertinente con el tema de la convocatoria.

El segundo premio fue para “El mismo viaje”, de Jeimy Andrea Rivera Guardado. La obra fue reconocida por su calidad técnica, su carácter lúdico y sincrético, así como por establecer un paralelismo significativo entre la herencia histórica y la experiencia cotidiana. También sobresale por la creatividad en la construcción narrativa y compositiva de la escena.

El tercer premio, correspondiente al Premio del Público y otorgado por votación popular, fue para “Brebaje Cultural”, de Andrea María Ayala Padilla. La pieza invita a reflexionar sobre el sincretismo histórico y simbólico de El Salvador: una mezcla de memorias, experiencias y costumbres que, como un brebaje, se funden para dar sabor a la identidad nacional, recordando que somos lo que creamos y consumimos lo que somos.

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