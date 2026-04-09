Ingrid Escobar informa de su gira en México, que la Universidad de Chiapas, donde iba a estar Félix Ulloa

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“No queremos delincuentes libres; queremos inocentes libres”, expresó de forma tajante Ingrid Escobar.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La defensora de derechos humanos y exiliada en México, Ingrid Escobar, informó de su gira por diversas partes de México, que incluyó el miércoles, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), donde iba a estar el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien no se presentó y en cambio hizo “un monólogo” con tres personas vía zoom.

La activista de los derechos humanos, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) explicó que su presencia en Chiapas respondió a la “indignación” generada por la situación actual en El Salvador y por la participación anunciada del vicepresidente Félix Ulloa en un evento universitario sobre seguridad nacional y derechos humanos. Según relató, el auditorio donde se realizaría la actividad permanecía prácticamente vacío, y posteriormente el encuentro se habría desarrollado en formato virtual con asistencia muy limitada.

Durante su visita al campus universitario, Escobar entregó a las autoridades universitarias un informe sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidos por el gobierno de Nayib Bukele, en el marco del Régimen de Excepción, así como una solicitud formal de audiencia para dialogar sobre la situación salvadoreña con la comunidad universitaria.

Presentaciones ante estudiantes y académicos

Como parte de su agenda en México, la defensora de los derechos humanos dijo que participó en encuentros con estudiantes de posgrado y asistentes en espacios académicos y culturales. En estas actividades expuso denuncias relacionadas con:

Detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción,

Restricciones a libertades civiles,

Desapariciones forzadas,

Posibles actos de corrupción estatal.

De acuerdo con su testimonio, los asistentes mostraron interés y preocupación por la información presentada, especialmente tras la difusión internacional de casos relacionados con el traslado de ciudadanos venezolanos a territorio salvadoreño, lo que —según indicó— incrementó la atención internacional sobre el país centroamericano.

Mucha de la información ya la conocía, por el tema de los venezolanos llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde fueron violentados de diversas formas.

Pero también se sorprendieron cuando narramos lo que está ocurriendo al país, al hacerle un comparativo de lo que era Nayib Bukele antes, que respetaba los derechos humanos, el derecho de las mujeres y de la comunidad LGTBY, entre otros, y lo que hace hoy al irrespetar todos esos derechos.

La activista de los derechos humanos también dijo que llegó a la Universidad para cuestionar directamente a Félix Ulloa, a quien le iba a entregar la constitución y preguntarle en cuál de los 274 artículos de la Constitución de la República está el artículo escondido que permitió la reelección presidencial.

Al referirse a la supuesta Comisión Gubernamental, paralela al sistema de justicia, revelada por el hermano del presidente de la República, Ibrajim Bukele, la abogada hizo un llamado a para que escuchen a las organizaciones sociales y revisen casos individuales de personas detenidas.

Escobar dijo, además que 512 personas han fallecido en las cárceles, sin haber tenido la oportunidad de un segundo juicio.

Asimismo, se pronunció por la inmediata libertad de las personas injustamente capturadas bajo el régimen de excepción, que según publicaciones periodísticas, la cifra de inocentes presos inocentes, pero tildados de terroristas, sería un 36%.

“No queremos delincuentes libres; queremos inocentes libres”, expresó de forma tajante Ingrid Escobar.

Gira informativa continúa en México

La visita a la Universidad Autónoma de Chiapas forma parte de una serie de actividades informativas en distintas instituciones académicas mexicanas, donde la organización busca exponer sobre la situación de derechos humanos en El Salvador y promover espacios de diálogo con estudiantes, investigadores y sociedad civil, aclaró Escobar.

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