¿VICTORIA?

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Luis Colato

En las últimas horas del martes 7 de abril, y las primeras del miércoles 8 del corriente, Donald Trump afirmaba en las redes a su disposición que EU ganó la guerra contra Irán, para a continuación descalificar a la CNN, que afirmó una versión diametralmente opuesta.

Y es que, en estos mismos momentos, en las principales ciudades de Irán y Yemen, ambos pueblos celebran el fin de las hostilidades derivada de un cese al fuego solicitado desde EU, no de Irán, que parte de aceptar los diez puntos exigidos por este último para primero admitir un cese irrestricto de las hostilidades basado en el compromiso y las debidas garantías de parte de EU para no volver a atacar a Irán, o a sus aliados en la región.

En un segundo, tercero y cuarto puntos, EU se compromete a finalizar completamente su guerra contra Irán y contra los aliados de este, así como atajar la agresión sionista contra Líbano, además del levantamiento inmediato de todas las sanciones contra Irán, y, en un quinto punto, en toda la región de oriente medio, no solo en territorio iraní, lo que debió hacerse efectivo en las primeras horas del 8 del corriente, para entonces, en un sexto punto, Irán admitir reabrir irrestrictamente el estrecho de Ormuz a toda la navegación internacional, por lo que ambos, Irán y Yemen, y nadie más, serán retribuidos con un peaje de $2 millones por embarcación, los cuales serán utilizados para indemnizar a las víctimas de los ataques terroristas del sionismo y de los estadounidenses en este conflicto, además de compensar y reconstruir la infraestructura destruida por ambos agresores, lo que además conforman el séptimo y octavo, así como el décimo puntos.

En un noveno punto, es Irán el que establece la normativa para el tránsito en el estrecho, y es la armada iraní, la misma que Trump aseguro en días pasados que fue hundida, la que verá que se cumpla.

Entonces, lo cuestionado por Donald Trump es el pliego de diez puntos arriba reseñado, que en las primeras horas del día 8 fueran dadas a conocer por la agencia noticiosa IRNA, y que resumimos arriba, donde además se califica a la coalición de EU e Israel como la “…alianza Epstein”, y que CNN público integra casi de inmediato, negándose a reproducir la de Trump, donde se presentaba como el que ganó la contienda, al supuestamente imponerse a Irán, con el plazo que diera si recordamos, al país persa, y que supuestamente expiró en las horas finales del 7, y que no fue sino la instrumentalización de las negociaciones que Irán aceptó adelantar cuando finalmente impuso a dicha coalición su pauta en el conflicto, marcando un hito al ser el verdadero vencedor de esta contienda.

Y, sí, esta es una Victoria, pero no la que pretende arrobarse Trump, sino la de los pueblos iraní, yemení, libanes, palestino y demás del Golfo, que tuvieron el valor por todos, de levantar sus rostros y decir “¡Basta Ya!, Nos negamos a rendirnos y entregar nuestra soberanía…”

Y esa, esa es una victoria de todos.

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