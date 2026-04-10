Asamblea aprueba $651 millones en préstamos, $501 de ellos sin discusión

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó este jueves más de $651 millones en préstamos. El dato global corresponde a dos préstamos, uno por $501,253,133 y otro a la ratificación de $150 millones. Los $500 millones fueron avalados con dispensa de trámite y sin intervención de los legisladores.

Fue el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien solicitó al pleno aprobar con dispensa de trámite, que Hacienda suscriba un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $501,253,133 para el funcionamiento del programa “Acelerar el Aprendizaje de El Salvador con Innovación Digital”. Según el decreto, el objetivo es “fortalecer el aprendizaje en la educación básica mediante la incorporación de tecnología y la mejora de prácticas pedagógicas”.

Sin embargo, el artículo 2 del decreto señala que “los recursos del contrato de préstamo en reconocimiento a los avances en programas impulsados en el ámbito educativo, podrán utilizarse para apoyar acciones estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”; es decir, se podrán utilizar para gasto corriente.

El préstamo tendrá un plazo de hasta 25 años, incluyendo cinco de gracia, y será amortizado en cuotas semestrales. Entre las condiciones se establece el pago de una comisión inicial del 0.25 % del monto total y una comisión de compromiso anual del mismo porcentaje sobre el saldo no desembolsado. Los intereses se calcularán con base en una tasa de referencia más un margen variable.

Con esta aprobación, el Ejecutivo queda facultado para firmar el contrato con el BIRF, aunque el mismo deberá ser sometido nuevamente a la Asamblea para su validez definitiva. Ningún legislador de Nuevas Ideas dio su opinión en el pleno sobre este decreto, a pesar de que se estaban aprobando más de $500 millones en nueva deuda. No explicaron el destino específico de los fondos o proyectos a ejecutar; el decreto en cuestión tampoco lo menciona.

Ratificación de préstamo por $150 millones

Seguidamente, los legisladores aprobaron un dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para ratificar un préstamo que el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron por $150 millones el pasado 20 de marzo.

Con los fondos se financiará el Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) para reducir los niveles de vulnerabilidad causados por las inundaciones que puedan generarse durante la temporada de lluvias. También posibilitará mejorar el servicio de drenaje urbano y fortalecer la efectividad de los sistemas de alerta temprana.

El proyecto en cuestión será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Este préstamo sí fue estudiado por la Comisión; en la instancia legislativa recibieron a representantes de Hacienda, quienes explicaron que el plan se divide en cuatro componentes.

El primero incluye el diseño y construcción de lagunas de laminación en la quebrada Buenos Aires, en Santa Tecla, y en la quebrada Merliot, en La Libertad. Además de la rehabilitación de drenajes en zonas donde se han presentado inundaciones en el pasado, como la colonia Médica, en San Salvador, y en la colonia Santa Lucía, en Ilopango; además de la intervención en bóvedas y obras de paso en las mismas zonas.

El segundo componente se centra en el fortalecimiento institucional, con la actualización del Plan Maestro de Drenaje del AMSS, estudios de pre-inversión y programas de capacitación técnica en gestión de riesgo, además de campañas de sensibilización ciudadana sobre el manejo adecuado de residuos.

En tercer lugar, el programa contempla el diseño e implementación de un sistema de alerta temprana con sensores para la medición y transmisión de datos en tiempo real, así como el equipamiento y mejora de los sistemas de comunicación y análisis de información. El último componente se enfoca en la administración, evaluación y auditoría de la ejecución de los fondos.

Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea autorizó 19 préstamos por $2,733.7 millones; por lo que, sumando estos préstamos superan los $3 mil millones en un poco más de un año.

Recursos al FOVIAL

En otro de los puntos tratados en la plenaria de este jueves, los legisladores, con 59 votos, reformaron la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $7,258,105 al ramo de Obras Públicas. El dinero se destinará al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) para que cumpla los compromisos institucionales adquiridos durante el presente ejercicio fiscal.

Con lo aprobado el FOVIAL fortalecerá los proyectos de desarrollo de infraestructura, incrementando el mantenimiento a toda la red vial y ejecutando trabajos de mitigación de riesgos, garantizando la conectividad vial y fomentando el desarrollo económico del país.

Los $7,258,105 provienen de ingresos adicionales generados en el ejercicio fiscal 2025. De ese total, $1,893,516 corresponden a un superávit en lo recaudado por Derechos y Multas relacionadas con la circulación de vehículos. Mientras que $5,364,589 provienen de un excedente en la recaudación del Régimen Temporal y Alterno de Financiamiento Complementario del FOVIAL, derivado de la contribución de $0.10 por galón de diésel, gasolinas y sus mezclas con otros carburantes.

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