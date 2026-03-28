Oficialismo niega firmas a propuesta de Villatoro para imponer cadena perpetua a corruptos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas rechazó apoyar una solicitud de reforma constitucional para imponer cadena perpetua a funcionarios corruptos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló que cuando tuviera las 10 firmas lo conocerían.

La propuesta fue realizada por la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, en el pleno legislativo la tarde en que se discutía la ratificación de la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidio, violaciones y terrorismo.

La legisladora buscaba que tanto los pandilleros como violadores, asesinos y los funcionarios corruptos sean condenados a cadena perpetua. De hecho, la opositora votó a favor de la reforma constitucional para habilitar las penas perpetuas para demostrar ante la ciudadanía que ella y ARENA “está en contra de que los pandilleros salgan de las cárceles”.

Tras la votación de la cadena perpetua, Villatoro presentó en el pleno una solicitud de reforma constitucional para que los corruptos recibieran cadena perpetua; “pero como requiere de 10 firmas (por tratarse de reforma constitucional), la firma mía está e invito a los diputados también a quien quiera firmar para que esto se pueda poner en estudio y no solo sea más pena, sino que vaya incluido en una reforma constitucional para que los corruptos no vean la luz del día”, dijo.

Antes de la propuesta de Villatoro, su colega, el diputado Francisco Lira, propuso aumentar las penas de prisión en los delitos relacionados a la corrupción: en este caso, peculado, cohecho propio y enriquecimiento ilícito. Esta propuesta tampoco tuvo eco en la Asamblea.

“Aquí estamos iguales: corruptos, violadores, terroristas no van a ver la luz del día; espero que los demás colegas diputados me acompañen con su firma cuando gusten”, comentó Villatoro.

El presidente Castro comentó que cuando la legisladora consiga las 10 firmas que se necesitan para convertirse en iniciativa de ley, “va a ser presentado de manera formal y va a continuar con todo el proceso que requiere una reforma constitucional. Cuando se complete, con gusto lo podemos hacer”, expresó Castro.

Por lo tanto, la propuesta no pasó de ser solicitud. Nuevas Ideas no quiso plasmar sus firmas para convertirla en iniciativa de ley.

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