Madre buscadora denuncia a youtuber por agresión durante vigilia en San Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

La madre buscadora Eneida Abarca, madre del joven desaparecido Carlos Abarca, presentó el pasado jueves 26 de marzo un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el youtuber identificado como Selvin Antonio Echeverría, por una agresión registrada el 18 de marzo durante una vigilia frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador.

Abarca solicitó a la FGR investigar a Echeverría por los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres y difusión ilegal de información, tras acusarlo de realizar provocaciones e incitar insultos durante la actividad.

“El día miércoles 18 de marzo del presente año, a eso de las seis de la tarde con diecinueve minutos, en momentos en que nos estábamos expresando de manera verbal y mediante carteles, con nuestras diferentes demandas, se acercó una persona con un teléfono en la mano, apuntándonos directamente a nuestros rostros, de manera hostigante e intimidante, alzando la voz con el objetivo de acallar las nuestras y manifestando diferentes frases relacionadas a ‘El Salvador está hermoso y bonito’, ‘Viva El Salvador’, agregando lo siguiente: ‘Amo a Bukele’, ‘I love you Bukele’, y a otras personas, en acciones de odio, menosprecio total y burla hacia nuestras legítimas demandas como víctimas de graves crímenes de lesa humanidad, lo cual nos revictimiza y lesiona nuestra integridad moral, emocional y psicológica, conductas que constituyen los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres y difusión ilegal de información”, detalla el escrito presentado ante la Fiscalía.

Abarca aseguró que solicitó auxilio al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y a la Policía Nacional Civil, pero, según su denuncia, ambas instituciones se negaron a intervenir. Como evidencia, presentó un video en el que se observa al youtuber discutiendo con ella y con otras personas que le pedían retirarse del lugar.

“Se acercó de una manera intimidatoria, con un celular, grabándonos a todas las que estábamos ahí y de manera burlesca respecto a nuestras demandas”, manifestó Gloria Anaya, integrante del colectivo Herbert Anaya, organización que ha brindado apoyo y acompañamiento a la madre buscadora.

Para Abarca, la situación de violencia en su contra tiene antecedentes desde el 25 de noviembre de 2025, cuando el mismo youtuber se acercó para realizar actos de provocación similares.

Eneida Abarca pidió el cese de la violencia digital en su contra y reiteró que continuará en la búsqueda de su hijo, pese a que las investigaciones estatales no han dado resultados.

“Alto a la violencia digital, a toda esa granja de trolls que me envían para estarme insultando, que me resigne. Sin embargo, la resignación es una actitud pasiva, conformista; no es mi caso. Yo continuaré exigiendo verdad y justicia para Carlos Abarca”, expresó.

Eneida Abarca continúa en la búsqueda de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, desaparecido el 1 de enero de 2022, cuando salió a correr en la colonia Montserrat, en San Salvador.

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