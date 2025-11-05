Fiorentina despidió a su entrenador

Compartir

El club italiano Fiorentina anunció martes en un comunicado el cese de su entrenador Stefano Pioli, quien ocupaba el banquillo desde julio pasado.

De acuerdo con la nota, Daniele Galloppa dirigirá «provisionalmente» al equipo toscano, que no ha logrado aún ganar en el campeonato italiano esta temporada.

La Fiore marcha como colista de la Serie A, con solo cuatro puntos en 10 jornadas, gracias a cuatro empates y seis derrotas, el peor arranque liguero en sus 99 años de historia.

Pioli es el tercer entrenador del fútbol italiano destituido esta temporada, tras los casos de Igor Tudor (Juventus) y Patrick Vieira (Génova), todos depuestos en los últimos nueve días.

Según informes de prensa, la Fiorentina está en conversaciones con el exentrenador del Empoli, Roberto D’Aversa, para que se haga oficialmente con el cargo.

