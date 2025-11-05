Brasil confirma favoritismo en Mundial sub-17 de fútbol Catar 2025

Compartir

Doha/Prensa Latina

Brasil confirmó su condición de favorito en la Copa Mundial sub-17 de fútbol Catar 2025, al debutar con una goleada de 7-0 ante Honduras en el grupo H.

Los auriverdes abrieron el marcador con una diana de Ruan Pablo al minuto nueve y luego ampliaron la cuenta con Dell, quien perforó las redes en dos ocasiones (15 y 45+4), Felipe Morais (19), Vitor Hugo (59), Angelo Candido (74) y Gabriel Mec (90).

En el otro encuentro de la llave H, Zambia aventajó 3-1 a Indonesia para sumar sus tres primeros puntos.

Venezuela robó titulares al vencer por 3-0 a Inglaterra, con tantos de Roman Davis al minuto 40, Dioner Fuentes (45) y Eider Barrios (90+3) y la gran actuación del portero Alan Vázquez, quien abortó las repetidas ocasiones del equipo europeo.

En esta misma zona, Egipto doblegó sin problemas a Haití por 4-1 y tomó la punta de la clasificación junto a los venezolanos.

Por el apartado G, Colombia salvó un punto ante Alemania, en un partido que se le complicó al encajar un gol a los 18 segundos, anotado por Toni Langsteiner.

Sin embargo, los cafeteros buscaron el empate y lo consiguieron en la segunda parte gracias a una conquista de Juan Cataño al minuto 57, pero acabaron sufriendo para conseguir la igualada.

La selección de la República Popular Democrática de Corea goleó 5-0 a la de El Salvador y asumió el liderazgo del pool.

En la llave F, México empezó su accionar con paso aciago al perder 1-2 ante Surcorea, con una defensa muy endeble y poco efectiva de cara al arco rival.

Aldo De Nigris consiguió el empate transitorio de los derrotados al minuto 44 y Koo Hyeon-Bin (19) y Nam Ian (49) marcaron las dianas de los ganadores.

La zona cerró con el triunfo de Suiza 4-1 ante Costa de Marfil para tomar la punta de la clasificación.

