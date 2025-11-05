Fiscalía hondureña solicita antejuicio contra magistrados electorales

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

El Ministerio Público de Honduras presentó un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Flores y Miriam Barahona, por el presunto delito de prevaricato judicial.

En un comunicado difundido en la noche del lunes, la Fiscalía acusó a ambos togados de emitir resoluciones sin la participación del tercer miembro del pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en clara violación de lo establecido en la Ley Electoral y la Constitución de la República.

La acción judicial fue presentada por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales ante la CSJ, órgano competente para conocer este tipo de solicitudes cuando se trata de altos funcionarios con inmunidad.

En su denuncia, el ente acusador del Estado detalló que el pasado 27 de octubre Flores y Barahona resolvieron de manera irregular una recusación, sin seguir el procedimiento que exige la formación de una pieza separada y la convocatoria de un magistrado suplente para conformar el quórum legal.

Además, los señalados habrían actuado de manera irregular al emitir resoluciones sin la asistencia del tercer miembro del TJE, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, pese a que el tribunal no estaba debidamente conformado.

El 28 de octubre, añadió el comunicado, los dos magistrados dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos a diputados.

Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado, sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente, y a sabiendas de que la ley exige la participación de los tres miembros para sesionar y resolver válidamente, remarcó.

En consecuencia, las resoluciones fueron emitidas de manera ilegal, al margen del procedimiento establecido en la Constitución de la República y la Ley Electoral, agregó.

Por estas razones, el Ministerio Público consideró que Flores y Barahona incurrieron en el delito de prevaricato judicial, y solicitó a la Corte Suprema declarar ha lugar el antejuicio para que se proceda conforme a derecho ante un juez natural competente, por haber actuado al margen de la normativa.

El consejero del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE, Marlon Ochoa, denunció el pasado viernes a sus compañeras Cossette López, del Partido Nacional (PN), y Ana Hall, del Partido Liberal (PL), de asociarse para violentar la soberanía popular.

Según Ochoa, las representantes del llamado bipartidismo -encarnado por el PN y el PL- “vulgarizan y deforman” el proceso hacia las elecciones generales del 30 de noviembre, al intentar inscribir de manera ilegal a políticos que fueron derrotados en las primarias de marzo último, advirtió.

El magistrado de Libre aludió al liberal Jorge Cálix y al nacionalista Cristian Villalobos, a quienes el TJE, en un discutido fallo con la ausencia de uno de sus tres miembros, dio luz verde para que ambos se presenten como candidatos al Congreso Nacional (Parlamento).

