Gobierno español dona 46 millones de euros a Palestina

Madrid/Prensa Latina

El Gobierno de España aprobó este martes la donación de una partida de 46 millones de euros, como contribución voluntaria a Palestina, con foco en la atención humanitaria.

También, dentro del mecanismo de emergencia palestino-europeo, el monto permitirá apoyar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dentro del esfuerzo español por lograr la solución de dos Estados de Israel y Palestina en busca de la paz y estabilidad en el Medio Oriente.

La noticia fue ofrecida a la prensa por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, tras la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros de este martes.

Según indicó la fuente, la asistencia estará concentrada en las familias vulnerables y la atención sanitaria, además de renovar el espaldarazo a la ANP, que necesita enfrentar sus necesidades financieras más acuciantes, entre ellas el impulso de su programa de reformas.

La Cancillería detalló que España desembolsó desde 2008, un total de 115,3 millones de euros de apoyo a la ANP y de ayuda a un amplio espectro de necesidades económicas y sociales para el sufrido pueblo.

España está involucrada en la atención especializada a niños y niñas con secuelas de la agresión de Israel en Gaza, casi medio centenar de los cuales se encuentran en territorio nacional recibiendo tratamientos, acompañados por sus familiares.

Más de 65 mil personas fueron asesinada en Gaza por el Ejército israelí, que sigue incumpliendo la tregua desde que se firmó un hipotético acuerdo de paz en Egipto, con un intercambio de prisioneros entre el régimen de Tel Aviv y el grupo Hamás.

La Comisión Europea lanzó este año un plan plurinacional para la recuperación y resiliencia de Palestina por un monto de mil 600 millones de euros hacia 2026.

Pero se cree que los palestinos necesitarán mucho más dinero para poder reconstituir sus territorios, si en verdad Israel deja su hostilidad y acepta entablar lazos respetuosos con el Estado de Palestina.

