La mayoría no se siente beneficiada económicamente por el gobierno, señala Leonel Herrera

“Llama la atención la campaña permanente del gobierno cuando no hay oposición real, y si tiene el control de todas las instituciones, pero son señales que Bukele se muestra temeroso”

“Decir que la mayoría respalda el quehacer gubernamental es una falacia, la mayoría de la gente no se siente beneficiada económicamente por el gobierno, la mayoría no quiere la minería, la mayoría se queja del acceso a la vivienda, se quejan de haber agarrado dinero de las pensiones, la mayoría reprueba a los diputados y alcaldes, por tanto, decir que la mayoría es un problema que la propaganda no coincide con la realidad”, aseguró el periodista y activista social, Leonel Herrera.

A criterio del periodista y activista, el estribillo justificatorio en el discurso gubernamental, es que “la mayoría decide y manda”, pero un régimen que no respeta a las minorías no es democrático, es de dudar si realmente la mayoría respalda al gobierno de Nayib Bukele y su forma de gobernar.

Herrera dijo que el gobierno de Nayib Bukele se empeña en hacerle creer a la población que en el país todo está bien, cuando la realidad es lo contrario, el único tema positivo es la seguridad, todas las demás áreas están mal.

Señaló que las reformas constitucionales van dirigida a la nueva forma de gobernar y darle legalidad a la concentración del poder, son consecuentes a la práctica de controlar todo y mantenerse el mayor tiempo posible en el poder.

“Que Yamil Bukele quiera ser presidente de la FESFUT es parte de esta estrategia de querer controlar todo, ellos tienen una obsesión de querer controlar todo el aparato del Estado y los ámbitos de la sociedad, por eso cada vez se parece a un gobierno totalitario”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, consideró que el principal problema es la forma como se ha modificado la ley, ahora el presidente se puede reelegir porque ya se cambió la constitución, pero estas reformas son ilegales por la modificación del artículo 248, aunque la Constitución establece que no se puede reformar en algunos aspectos, entre ellos lo referido a la reelección presidencial, por tanto, no es posible y la modificación es ilegal.

El periodista manifestó que los diputados responden a Casa Presidencial (CAPRES), es decir, no hay una sola medida aprobada en la Asamblea Legislativa que sea iniciativa propia de los diputados, todo les viene de CAPRES y ni siquiera le cambian nombre.

Ante la población los diputados son mal vistos por las reformas a las leyes, aunque ellos son los responsables materiales, el responsable intelectual es el presidente que le da la orden a los legisladores; el mandatario tiene la habilidad de trasladarle a terceros las responsabilidades, costos que deberían ser para él.

Herrera expresó que, si esta sociedad salvadoreña fuera justa, le estaría pasando la factura al presidente más que a los diputados, por ejemplo, la ley de reactivación de la minería, no fue iniciativa de ningún diputado, sino el presidente la anunció cuando inauguró el Bypass de San Miguel, en noviembre del año pasado.

“Han demostrado que son títeres, siempre vimos diputados plegados a las líneas partidarias, eso no es nuevo, pero con los diputados de Nuevas Ideas continúa la tradición política de ARENA y FMLN, que quien salga de la línea cae en desgracia, pero ahora está llevado al extremo por que la Asamblea Legislativa tiene un rol dependiente del Ejecutivo”, recalcó.

Destacó que el gobierno de Nayib Bukele ha estado en permanente campaña electoral, la inauguración de las 70 escuelas reconstruidas fue un acto propagandístico se dio el banderillazo de salida del nuevo momento de la campaña.

“Es de dudar que cada escuela haya costado aproximadamente un millón de dólares, también llama la atención la campaña permanente cuando no hay oposición real, si tiene el control de todas las instituciones, pero son señales que Bukele se muestre temeroso”, enfatizó.

A la vez, externó que los diputados del PARLACEN pidieron sueldo adelantado cuando se reformó la constitución para que El Salvador salga del Parlamento Centroamericano, lo cual demuestra la clase política mezquina y parasitaria existente en el país, ellos necesitan mantener sus puestos para seguir con su estilo de vida, dijo, en referencia que muchos de los diputados de Nuevas Ideas han hecho préstamos millonarios para la compra de ranchos en la playa, apartamentos de lujo y otros bienes.

