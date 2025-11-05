Exigen a empresa disculpas públicas a secretaria del SITSCES por daños morales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Industrias Textiles Similares y Conexos de El Salvador (SITSCES) denunció los graves hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre de 2025 contra la secretaria general del sindicato, Dora Pastor, quien fue víctima de personeros de la empresa maquilera Apple Tree S.A. de C.V., por lo que exigen a la empresa disculpas públicas.

El sindicato denunció que la dirigente sindical fue encerrada y aislaron, bajo llave, en una sala de reuniones, donde la quería obligar a firmar la renuncia, bajo amenaza de ser encarcelada, acusada del delito de extorsión y bajo el régimen de excepción.

El Ministerio de Trabajo ordenó la reubicación de la dirigente en el antiguo puesto, sin embargo, el sindicato pidió a la empresa que dé disculpas públicas ante los trabajadores, pago del tiempo no trabajado, indemnización por daños morales debido a la campaña de difamación y otras amenazas, así como el respeto al derecho a la libertad sindical y demás derechos derivados del respectivo fuero.

El SITSCES exigió respeto a los derechos laborales de los afiliados y tener las mismas condiciones de igualdad que los otros sindicatos patronales; un alto al acoso laboral y otros actos de soborno, por parte de la patronal hacia trabajadores de la empresa, utilizando a integrantes de otros sindicatos con el propósito de que se desafilien bajo amenazas de ser despedidos.

“Exigimos aplicar el debido proceso en caso de despido laboral, ya que actualmente se dan verdaderos actos que atentan contra la libertad personal, ya que constantemente son aislados bajo llave, en la sala de reuniones, conocido como Willis, donde son incomunicados con el fin de obligarlos a renunciar”, sostuvo el sindicato.

La secretaria general del SITSCES narró que el día del despido había una patrulla policial en las afueras de la empresa, dispuesta para acudir a las órdenes de los jefes; constituyendo un atentado contra sus derechos humanos a la vida, libertad personal y de organización, expresión y derechos colectivos a la libertad sindical establecidos en la Constitución de la República y demás leyes laborales.

“Ahora que voy a ser reinstalada pido que no se estén dando violaciones a los derechos laborales, que no seamos acosados como junta directiva, y se respeten los derechos laborales a los afiliados, y a todos los trabajadores, pero si se siguen violentando las leyes y derechos, me van a ver siempre poniendo inspecciones y denunciando”, reiteró Pastor.

Asimismo, señaló la represión de los gerentes Rosa Palacios y Claudia Alvarenga, quienes exigen una producción incansable, los operarios no logran alcanzar las metas, que además de todo son mal pagada.

La dirigente hizo un llamado a la marca Norfi, y otras, a poner atención de lo sucedido en la empresa Apple Tree, donde existe grandes violaciones, maltratos, gritos y acoso por parte de los empleadores, por ello, consideró importante investigar dichas denuncias.

