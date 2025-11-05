Remodelación de las escuelas “es obligación del GOES”: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, dijo que la reconstrucción de las escuelas “es una competencia del Gobierno, es una obligación”. Esto luego que Nayib Bukele inaugurará 70 escuelas en diferentes municipios del país.

A través de la conferencia de prensa, el dirigente político señaló que la remodelación de las escuelas es una competencia de los funcionarios, “por eso se le pagan miles de dólares a los funcionarios, especialmente a los que ganan miles, ahí andan queriendo saludar y que se les felicite por el trabajo; No. Es obligación, todos pagamos IVA, todos pagamos impuestos, y así fueron todos los gobiernos pasados, todos han reparado escuelas, clínicas, etc”.

Manuel Flores señaló que es importante conocer la realidad del pueblo y que haya transparencia en la información, ya que el actual Gobierno ha prometido la reparación de miles de escuelas pero apenas y ha entregado 70 ya reparadas y no se tiene claridad de los montos de cada una de ellas.

“Cuánto costó cada una, no se sabe, ni la mano de obra, porque mucha obra es, allí leemos en las redes, esclavizada, es decir, presos trabajando, y entonces cuánto cuesta de verdad la obra, no se sabe”, dijo Flores.

Además, señaló que, la inauguración la realizan a la vista, “¿Dónde la inaugura?, donde pasa la gran cantidad de vehículos, ahí está una escuela inaugurada, pero ¿dónde están las escuelas de los cantones olvidados, donde los niños tienen que atravesar ríos, quebradas, charcos, lodazales? ¿Dónde pues?”, cuestionó el dirigente político.

El secretario general del partido de izquierda aclaró que no se opone a la reconstrucción de las escuelas, al contrario, le alegra que lo hagan, pero cuestionó el tiempo en que lo han hecho. “Estamos ante una realidad virtual y la realidad real: 70 escuelas, ¿en cuánto tiempo? 7 años. Que no me vengan a decir que habían arreglado otras, que me las demuestren, pero por supuesto que es su trabajo, es como que un alcalde diga, -miren arreglé la calle- y no para eso fue electo pues”.

“Todo, para ellos, es publicidad, porque están viviendo en un cine, para ellos es una película, todo es luces, cámaras, acción. Entonces, su responsabilidad, como gobierno, es hacer obras, porque a cada rato viven haciendo préstamos, y obras no se ven, y las que están haciendo, como la de Los Chorros, no se sabe ni cuánto va a costar, esa es interminable, es más, ya va a derrumbar una parte”, criticó Flores.

Manuel Flores destacó que la falta de políticas ha hecho que El Salvador esté mal en varios aspectos, entre ellos el agro, porque “está completamente abandonado”, ya que, “no se produce ni siquiera lo que consumimos, y ahí es donde viene la gran mentira, el presunto subsidio al tema de los agromercados, pero ¿por qué existen? Precisamente porque no hay producción nacional”.

En el Portal de Transparencia Fiscal se informa que, para los agromercados, se destinan

$52.9 millones para el próximo año en el presupuesto del MAG. Estos agromercados son espacios donde ofrecen productos a bajos precios a la población; el Gobierno les paga a los comerciantes; esto significa que el GOES no tiene una política a favor del agro.

“¿Por qué existen (los agromercados)? Precisamente porque no hay producción nacional. ¿Cuál es el propósito nuestro al futuro? que El Salvador vuelva a ser el mayor productor en la región, y que todo vuelva a los precios normales, todo ha subido, todo está caro, es más, desde el anuncio del aumento al salario mínimo, todo subió automáticamente, no más anunciaron que se iba a entregar el aguinaldo desde el mes de octubre, todo subió”, informó Flores.

Los aumentos se ven reflejados en los precios incluso en los de café, señaló Manuel Flores, donde uno por ejemplo, puede rondar entre los $5 a los $8. “Más o menos por allí andan los precios, por eso, dicen que es tipo Nueva York, Japón, claro, por los precios, entonces tratan de confundir con pura publicidad, y dicen, -no tenemos nada que envidiarle a Italia-, por Dios santo, tratar de compararnos con esas situaciones lo que hacen es aumentar la ignorancia”.

“Mucha gente ya sabe de qué se trata, publicidad barata, pocas obras, menos estudiantes en las universidades y en las escuelas porque hay deserción”, finalizó Manuel Flores.

