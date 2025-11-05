Tributo al diario que me enseñó a vivir el periodismo 

Compartir

Venimos de hacer tanto, de aprender y compartir una pasión que pocos entienden, sobre todo aquellos que aún tienen miedo a decirse periodistas, o temen que los vinculen con un medio de comunicación que no es de moda. Hoy es mejor ser influencer, un vocablo ajeno a nuestras realidades pero que la tecnología, la que nos apropiamos como nuestra, aunque ignoremos que es solo un instrumento de la comunicación, lastimosamente generando cosas negativas en la mayoría de casos, pero ese es tema de otro costal.

Hoy quiero rendirle tributo, Diario Co Latino, al vespertino que un día llegué, a mediados de los 90’s, a mis prácticas de periodismo y redacción, y me quedé por 12 años, y más en los últimos como colaborador.

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, es una fecha especial para el periodismo nacional, para quienes hacemos periodismo, los que aprendimos a hacerlo de forma solidaria, y los que mantenemos una amistad a partir de esa gran escuela que se llamada Co Latino.

En 2017 dejó de ser vespertino y paso a ser matutino, con nuevos desafíos y en los últimos años, solo en virtualidad debido a innumerables situaciones, que entre otras está la falta de recuersos para operar. Pero sigue en la trinchera virtual, haciendo lo que aquel 5 de noviembre de 1890, es decir, hace 135 comenzó don Miguel Pinto, un periodismo al servicio. De su gente, de su pueblo.

Soy de una generación de periodistas de la postguerra, que nos formamos en «tiempos de paz», pero vivimos infinidad de aventuras, experiencias, y sobre todo aprendizaje continuo; enfrentando críticas que al comparar las de hoy son sólo suspiros, nos criticaban porque nunca abandonamos esta trinchera creyendo que éramos de un solo color o posición, hoy se dan cuenta que no fue así. Claro que el tiempo ha pasado, y los retos hoy son distintos, pero admiro al diario que sigue firme.

Tengo 29 años de ser periodista, de forma profesional, y en un solo medio de comunicación continuamente, tal vez en los últimos años no de planta, pero sí colaborador y comprometido con un quehacer en el que aprendimos y valoramos hasta hoy.

Fue un 16 de junio de 1996, cuando inicié mi carrera formalmente en el entonces vespertino, el «decano del periodismo nacional». Co Latino fue escuela para muchos, aunque hoy se avergüenzan aceptarlo, pero hablemos otros que nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto periodístico salvadoreño.

Nosotros seguimos acompañando a este colectivo liderado por Francisco Elías Valencia, quien junto a Patricia Meza Riva, Alma Vilches, Maritza, Chabelita, Carmen, y la nueva generación Samuel y otros que hasta hoy siguen batallando.

Se cumplen 135 años este miércoles, de un quehacer periodístico que pocos saben valorar. Solo les diré algo, cuando un medio de comunicación cierra es duro para quienes están dentro, pero más grave para la sociedad, así que enviamos las mejores vibras al decano del periodismo nacional, y espero que como el Fénix, una vez más siguen en vuelo alto y sostenido.

Soy parte de todas esas generaciones que hoy con orgullo vemos a la cara a los editores de ayer y de hoy, y les decimos: adelante, estamos orgullosos de esa gran labor. Y perdón por los que no menciono pero que les recordamos, solo que si hago la lista no acabemos.

