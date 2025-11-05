Sistema penal es instrumentalizado para silenciar a defensores de DDHH: Mary Lawlor

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La relatora especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, dijo este martes que el sistema legal en El Salvador “sigue siendo instrumentalizado para silenciar a defensores de DDHH”.

El pasado 28 de octubre se desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla contra los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos desde mediados de mayo por protestar pacíficamente.

Fue la segunda semana de mayo de este 2025 que el líder ambiental Alejandro Henríquez y el pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, fueron detenidos luego de participar en una manifestación pacífica en la cercanía de la residencia presidencial, con el objetivo de visibilizar el riesgo de desalojo de más de 300 familias de la Comunidad El Bosque, de Santa Tecla. Alejandro Henríqez es el abogado de la cooperativa.

El juzgado les negó la libertad y reiteró la detención provisional, a pesar de que la defensa argumentó que no había motivos para estar en detención provisional. Esta decisión fue fuertemente cuestionada en la opinión pública, ya que la detención es en represalia contra los defensores de derechos humanos.

Al respecto, la relatora de las Naciones Unidas dijo a través de X que “los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez siguen detenidos tras el rechazo de las medidas sustitutivas solicitadas por sus abogadas en la audiencia del 28. El sistema penal sigue siendo instrumentalizado por las autoridades para silenciar a personas defensoras de derechos humanos en El Salvador”.

En ese sentido, instó a las autoridades a “ser liberados”, ya que lo único que hicieron fue defender a los habitantes de la Comunidad El Bosque que en ese momento enfrentaban una amenaza de desalojo.

Alejandro Henríquez, uno de los procesados, dijo cuando asistió a la audiencia especial, que el caso “es político” y es en represalia porque se defiende la tierra y la vida. “Sin duda es un caso que está politizado. En sí, no hay delito. Lo que hemos hecho, nada más es defender la tierra y defender la vida (…) aquí seguimos», comentó Alejandro Henríquez previo a la audiencia. Henríquez, así como el pastor Ángel Pérez, vestían de blanco y estaban esposados de las manos hacia atrás.

Organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron la decisión del tribunal, y catalogan la justicia como un instrumento más para perseguir a los que defienden los derechos humanos en El Salvador.

Paralelamente también están siendo procesados los abogados y defensores de DDHH, Ruth Eleonora López. Enrique Anaya y Fidel Zavala, además se han perseguido a otros defensores como Ivania Cruz, Rudy Joya e Ingrid Escobar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...