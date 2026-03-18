Irán ataca objetivos en Israel y bases estadounidenses en la región

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Teherán/Prensa Latina

La Guardia Revolucionaria iraní informó este martes sobre la ejecución de la 58.ª oleada de la Operación «Promesa Lealtad 4″ contra objetivos en Israel y bases militares estadounidenses en la región de Oriente Medio.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria indicó que «la 58.ª oleada incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados, como Nahariya, Beit Shemesh, Tel Aviv y Jerusalén Oeste, así como contra bases estadounidenses en Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin».

El texto agregó que en los ataques se emplearon misiles Fatah, Khorramshahr y Khyber Shiken con ojivas pesadas.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos mantienen operaciones militares contra Irán, que causaron cientos de muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei y funcionarios de seguridad.

En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra Israel y contra instalaciones e intereses estadounidenses en países árabes.

Algunos de estos ataques provocaron víctimas y daños a infraestructura civil, lo que ha sido condenado por los países afectados.

Francia no irá al estrecho de Ormuz en el actual escenario

El presidente Emmanuel Macron descartó una participación del ejército francés en operaciones en el estrecho de Ormuz bajo el actual escenario de guerra en la zona, pese a los reclamos de su par estadounidense, Donald Trump.

En el contexto de una nueva reunión del Consejo de Defensa para abordar el conflicto en Irán y sus consecuencias, el mandatario reiteró que Francia no forma parte de las hostilidades, las cuales comenzaron el 28 de febrero con la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques a países vecinos donde Washington tiene presencia militar e intereses.

No somos parte del conflicto, por lo que no participaremos en operaciones de apertura o liberación del estrecho de Ormuz en el contexto actual, subrayó en esta capital.

Irán incluyó en sus acciones de represalia por la agresión el cierre para sus enemigos del paso de embarcaciones por el estratégico cruce marítimo, por el que navegaban hasta hace poco a diario unos 20 millones de barriles de petróleo, la quinta parte de la producción mundial.

Trump ha instado a sus aliados de la OTAN, entre ellos a Francia, a enrolarse en acciones de escolta de buques o de control del estrecho de Ormuz, consciente del impacto global y de lo contraproducente de las consecuencias del bloqueo impuesto por Teherán para sus planes.

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