ESOS CURIOSOS ARREGLOS DEL RÉGIMEN DIRIGIDOS A PACIFICAR AL PAÍS

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Dentro del proyecto de seguridad adelantado por el ilegal régimen, se implementó un programa muy especial que despierta mucho interés: cero ocios.

Este es un proyecto dirigido a la población penal que ya fuera condenada, para integrarla en actividades productivas y económicas, que les permita generar un ingreso, descubriendo sus potenciales.

Visto así, es muy bueno.

Porque permite a estas personas descubrir que hay otra vía, una que es categóricamente dignificante, que rompe con el vicioso esquema venganza que supone el aparato penal, que sobre la población detenida hubo siempre, mientras busca orillar al detenido a humanizarse, a admitirse como ser humano, a reconocerse como tal y a sus pares.

Tal novedad es lo que se nos dice se está adelantando desde el régimen para con la población encarcelada, lo que, en teoría, debe a mediano plazo derivar solo en efectos muy positivos para la población en general también.

A propósito que uno de los beneficiados se hizo recientemente viral por un video que da cuenta de sus supuestos avances, cuando el comunicador que nos permite conocer su experiencia lo entrevista en plena calle, ahí mismo, en el centro histórico, concretamente en los contornos de la Catedral metropolitana, donde ahora mismo comercializa en la vía pública sus trabajos, pinturas, compartiendo además su experiencia con quién quiera escuchar.

Sin embargo, casi inmediatamente a que se hiciera viral el tal video en el que se da a conocer a esta persona, hubo y en sentido contrario una réplica.

Esa fue generada en las redes sociales por una madre, que señala a esta persona sobre la que se hiciera esa cobertura en la calle, como la responsable de la violación de su hija menor, infiriendo como la estadística sobre los violadores evidencia su virtual nula recuperación, y demandando por ello que sea recluido completamente para que purgue su condena.

Vemos acá dos caras de la misma tragedia, pues, por un lado, al derecho de todos de recuperarse por una falta acometida contra la sociedad, opone su demanda por justicia la víctima. Una y otra son igualmente legítimas, y encontrar el punto medio que satisfaga a ambas es el reto.

Pero, por otro lado; la sola implementación puertas adentro, de proyectos de este tipo, adelantados desde un interés reprensiblemente político, dirigido a solo guardar las apariencias, a alegar que se está haciendo algo por recuperar a algunos de los detenidos, mientras no se atiende por igual a las víctimas, se recorta a educación, se violan derechos laborales, se despide injustificadamente a decenas de miles de funcionarios públicos, se contrae el aparato de seguridad pública a la par del de salubridad mediante sendos recortes que los incapacita, se anula toda forma de meritocracia, se favorece la mediocridad del nepotismo partidario oficialista, se saquea descarnadamente al erario público con total impunidad, se viola la ley desconociendo la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera, simplemente carece de ningún valor.

Porque, ya sabes, nada sustituye la rectitud y la legitimidad.

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