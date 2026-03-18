Edil de La Paz Oeste no buscará reelección en 2027

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Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

El edil de La Paz Oeste, Salvador Menéndez, del partido GANA, informó que no buscará su reelección en las elecciones de 2027; a sus 74 años se dedicará a su familia, ya que siendo funcionario le dedicaba poco tiempo, aseguró.

A través de una entrevista televisiva de TCS, el edil dijo que el reto de administrar siete distritos “fue bastante duro”. Es de recordar que el municipio de La Paz Oeste está conformado por Cuyultitán, Olocuilta, San Francisco Chinameca, San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat y Tapalhuaca.

“Había un distrito que no tuvo tres años contabilidad, los demás con mucho desorden, muchas cosas malas. Fueron cosas del pasado, de los gobiernos anteriores que hacían favores políticos”, informó. Salvador Menéndez fue alcalde de San Luis Talpa desde 2012 hasta 2024; en este último año, con la reestructuración de municipios, se convirtió en alcalde de La Paz Oeste.

Previo a hablar de las razones que lo motivaron a no buscar su reelección, informó sobre lo que le conllevó a ser edil. Según relató, su nieta tenía apenas dos años cuando fue diagnosticada con cáncer terminal. El impacto sacudió a toda la familia y lo llevó a una crisis espiritual en la que, según, llegó a enfrentarse con Dios.

En medio de ese dolor, aseguró experimentar una revelación: “Yo te curo a tu nieta en un año, pero vos tenés que seguir lo que yo te diga”. Con esa promesa, decidió ponerse “a disposición” de su voluntad.

La niña fue atendida en la Fundación Ayúdame a Vivir, donde el cáncer desapareció. A partir de entonces, vecinos y pobladores comenzaron a pedirle que asumiera un rol de liderazgo. Fue así como surgió la propuesta de que se convirtiera en alcalde del entonces municipio de San Luis Talpa.

“Yo era un empresario, que siempre he estado cerca de la gente, siempre he tratado de ayudar. Dios me mandó a ayudar a la gente. Me acerqué, comencé a trabajar en San Luis Talpa y en 2012 el triunfo fue increíble”, relató.

En su primer año de gestión municipal, informó, comenzó a ver el tema de la insuficiencia renal que afectaba a la gente de San Luis Talpa. Eran los agrotóxicos lo que estaba matando a la población, destacó.

Es entonces que la comuna compró 17 carros y desplegó personal para el servicio de esos vehículos y comenzaron a traer a diario hasta a 50 pacientes, “los íbamos a dejar al hospital, los esperábamos que les hicieran la diálisis. Fueron meses duros”, recordó.

“No he gozado a mi familia, no la he disfrutado porque soy un hombre de trabajo”, dijo en la entrevista, es entonces que decide hacerse a un costado de la función pública. “Quisiera seguir ayudando, sirviéndole a la población, pero ya hablé con mi familia y con Dios, y no voy a buscar la reelección para este nuevo periodo, me retiro para estar con mi familia”.

“El que no busque mi reelección no significa que yo no voy a cumplir mi trabajo hasta el último día de mi mandato municipal. Lo voy a cumplir y voy a trabajar más que nunca. Voy a trabajar duro todavía porque quiero dejar, además de los legados que ya están y todo lo que he hecho antes por San Luis Talpa como municipio y hoy como distrito, y con todos los demás distritos de La Paz Oeste, quiero dejar más legados”, destacó.

El edil agradeció a los empresarios que presuntamente han llegado a su oficina y le han ofrecido apoyo, ya que el municipio “no sería lo mismo”; sin embargo, consideró que “yo ya di mi tiempo”.

“Lo que me queda de mi tiempo, voy a trabajar más duro que nunca para lograr salir por la puerta ancha. Agradecer enormemente a ese pueblo de San Luis Talpa, no me puedo quejar, ha sido un pueblo lindo y los demás distritos que componen La Paz Oeste, muchísima gente también me ha dado su voto de cariño, su voto de confianza”, concluyó.

Señalamientos

En mayo de 2024, cuando recién funcionaron las 44 alcaldías, se denunció que el alcalde de La Paz Oeste, Salvador Menéndez (GANA), se adjudicó un salario de $9,000, más gastos de representación por $2,000; por lo que su partido iniciaría con procesos disciplinarios.

Menéndez también fue señalado de haber pagado a un policía condenado en 2022 de cometer 97 homicidios, 36 de estos presuntamente pagados por Menéndez. Esta información la dio a conocer el medio El Faro luego de una filtración de Guacamaya Leaks, que extrajo millares de correos institucionales de la PNC. Sin embargo, Menéndez no fue citado en sede judicial.

Menéndez se auto considera aliado y amigo del presidente Bukele; en la entrevista televisiva informó que lo conoció desde que comenzaba en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y trabajaron juntos en algunos proyectos.

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